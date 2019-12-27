صبري فواز: انتظروني مع هيفاء وهبي في رمضان (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري صبري فواز عن مشاركته في عمل درامي في موسم رمضان المقبل، بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موضحا أنه يحضر كذلك لفيلم سينمائي.

وأعرب صبري فواز، عن سعادته بتداول ”كوميكس“ لشخصيته في فيلم ”كلمني شكرا“، الذي مر على طرحه بدور السينما 9 سنوات، لاستمراره على مواقع التواصل الاجتماعي حتى اليوم.

وقال صبري، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“: ”سعيد جدا بنجاح الشخصية وتأثيرها على الناس حتى الآن، هناك بعض الكلمات التي يتداولها الشباب على السوشيال ميديا، مثل (أنا يا بنتي) وغيرها من الإفيهات التي قالتها شخصية المعلم عرابي في الفيلم“.

وأضاف: ”أتمنى لعب العديد من الشخصيات والأدوار في السينما والتلفزيون، سواء أعمال تاريخية أو كوميدية، ولكن أكثر شيء أرغب في تنفيذه، هي رحلة زكريا الحجاوي -أحد أهم رواد الفن الشعبي- من البداية“.

وعن فيلمه الجديد ”استدعاء ولي عمرو“ قال: ”ألعب شخصية لطيفة خالية من (الكلاكيع)، دمها خفيف وبعيدة تماما عن الأدوار التي اعتدت على تقديمها، وأتمنى أن تنال إعجاب الناس“.

وتابع: ”سأشارك في دراما رمضان المقبل، بمسلسل (أسود فاتح) مع الفنانة هيفاء وهبي، وفي السينما أحضر فيلم (ليلة العيد)“.

يذكر أن فيلم ”كلمني شكرا“ يعد بداية تعرف الجمهور على الفنان صبري فواز، الذي شارك في بطولته مع كوكبة من النجوم، أبرزهم عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وحورية فرغلي وشويكار.