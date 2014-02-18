"ماجدة الصباحي " على أعتاب 83 عاماً

ظهرت النجمة ماجدة الصباحي من جديد، خلال حفل النجم راغب علامة والفنانة شيرين عبد الوهاب، بمناسبة عيد الحب، حيث حضرت ماجدة بعد غياب عن الأنظار طوال الفترة الماضية، بسبب بعض المشاكل العائلية الخاصة بها مع ابنتها، وبعض المشاكل الصحية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

ماجدة التي تقف على أعتاب 83 عاماً، تستكملها في مايو المقبل، حيث ولدت في مايو عام 1931، هي واحدة من نجوم الزمن الجميل، حيث كان آخر أعمالها السينمائية منذ 20 عاماً، من خلال فيلم "ونسيت أنني امرأة".

وكان من الواضح استمرار الخلاف القائم بين ماجدة وابنتها غادة نافع، حيث حضرت مع إحدى صديقاتها متكئة عليها، ويعود الخلاف بين الأم والابنة، إلى رفض الأخيرة ما تقوم به "ماجدة" من إعدادها لمذكرات تتناول حياتها وحياة زوجها الممثل إيهاب نافع، الذي كان أحد رجال المخابرات المصرية، حيث تنوي "الصباحي" كشف العلاقات النسائية الخاصة بالراحل، وزواجه من أرملة العميل المصري، رفعت الجمال المعروف إعلامياً بـ"رأفت الهجان.