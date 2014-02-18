22 مغنيا يتنافسون في مهرجان"سان ريمو"

انطلقت فعاليات الدورةالـ64 من مهرجان " سان ريمو" العريق، ويستمر خمسة أيام من التحديات الموسيقية بين 22 متسابقا.

وسيشهد المهرجان تنافسا فنيا محتدما بين 14 مغنيا محترفا وثمانية جدد، وتشير آخر التكهّنات إلى احتمال كبير لفوز المغنيّة الشابة نويمي التي فازت عام 2009 في برنامج المواهب "إكس فاكتور" ويعد فرانتشيسكو رينغا منافسها الأساسي في "سان ريمو" وفق وكالات المراهنات اللندنية، وتتبعه من حيث فرص الفوز المغنية آريسا الفائزة عام 2009.

ومهرجان "سان ريمو" من أعرق الأحداث الغنائية في العالم وسبقت انطلاقته ولادة البث التلفزيوني في إيطاليا عام 1951، واحتضن الجمهور الإيطالي المهرجان على الفور ليتحول إلى ظاهرة مجتمعية وتسابق العديد من الفنانين الكبار للوقوف على مسرحه ومنهم "داليدا" و"نيلا بيتسي" و"كلاوديو فيلا" و"دومينيكو مودونيو" و"آدريانو تشيلينتانو".

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان "سان ريمو " كان نقطة الانطلاقة العالمية لعدد كبير من النجوم أمثال؛ "أندريا بوتشيلّي" الذي فاز بجائزة المهرجان للطاقات الشابة في دورة العام 1994، وبدأ مسيرة عالمية رائعة وضعته في مصاف كبار الفنانين في العالم، وفي العام الماضي كان الفوز من نصيب المغني ماركو مينغوني ( 25 عاماً).