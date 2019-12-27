بالفيديو.. الفنانة المغربية عزيزة جلال تحيي حفلا تاريخيا في السعودية

أحيت الفنانة المغربية المخضرمة، عزيزة جلال، حفلاً فنياً تاريخياً في السعودية، مساء الخميس، عادت من خلاله للغناء بعد انقطاع دام قرابة ثلاثة عقود، اختفى خلالها النمط الغنائي الذي تغنيه لصالح نمط سريع جديد، لكنه لايزال يمتلك جمهوراً عريضاً في العالم العربي.

وأقيم الحفل في مسرح المرايا في المنطقة التاريخية بمحافظة العلا في شمال غرب السعودية، وهو الأول ضمن حفلات مهرجان سياحي ذو طابع ثقافي وفني يحمل اسم ”شتاء طنطورة“ وبات رغم كونه في نسخته الثانية وجهة لكبار فناني العالم وموسيقييه من أمثال ياني والموسقار المصري عمر خيرت ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، وعازف البيانو الصيني لانجلانج، وفنان العرب محمد عبده.

وأطلت الفنانة العريقة على المسرح مجدداً بعد كل تلك السنوات الطويلة من الغياب، ليعلو تصفيق الحضور بينما يتابع جمهور أكبر بكثير الحفل عبر شاشات التلفزة ليستمع لأغنيات شهيرة تنتمي لزمن فني مضى ولا يزال جمهوره الأكبر في العالم العربي.

وكتب أحد عشاق ذلك النمط من الغناء“: ”عزيزه جلال عادت بعد غياب ٣٠ عاما لتعطي دروسا في الغناء تسكت الاصوات النشاز والألحان السيئة التي نسمعها اليوم الغناء الحقيقي يتجلى هنا“.

#عزيزه_جلال عادت بعد غياب ٣٠ عام لتعطي دروس في الغناء تخرس الاصوات النشاز والألحان السيئة التي نسمعها اليوم

الغناء الحقيقي يتجلى هنا: pic.twitter.com/Ci3ZjCYxg8 — عبدالعزيز السلمي (@Ana_abdulaziz55) December 26, 2019

وبدأت الفنانة التي تجاوزت الستين من عمرها، الحفل بعبارات مؤثرة شكرت فيها السعودية والمغرب وجمهورها العربي في كل مكان على مساندتها طوال كل تلك السنوات وتشجيعها على العودة لإحياء الحفلات.

في أول حفل بعد اعتزال لأكثر من 30 عاما.. #عزيزة_جلال تشكر الشعب السعودي وقيادته الحكيمة، وتؤكد: تركي آل الشيخ كان له دور كبير في عودتي للغناء@Turki_alalshikh#شتاء_طنطورة #روتانا_موسيقى pic.twitter.com/K5IxYOKbEj — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 26, 2019

وقدمت عزيزة جلال بعد ذلك عدداً من أشهر أغانيها التي وجدت إنصاتاً في المسرح يعقبه تصفيق حار عقب كل أغنية، بجانب تداول لافت لتلك الأغاني في مواقع التواصل الاجتماعي يرافقه عبارات الإعجاب بالأداء والكلمات والألحان.

وبدأت الفنانة التي لا تزال ترتدي نظارتها الطبية على المسرح كما يتذكر جمهورها صورتها تلك، الحفل بأغنية ”بتخاصمني حبة“ وتلتها أغنية ”من حقك تعاتبني“ قبل أن تحث جمهور الشباب على الاستماع للنمط الغنائي الذي تؤديه ويتسم بطول الأغنية وإيقاعها البطيء.

أكملت بعدها عزيزة جلال أغانيها بـ ”حرّمت الحب عليا“ و ”بعدوك عني وبعدوني“ و ”يا حبيبي أنا ذقت حلاوة الدنيا وأنا وياك“

وبعد أغنية باللهجة الخليجية، أدت عزيزة جلال أشهر أغنياتها ”مستنياك“، كما أعادت غناء المقطع الأول منها مجدداً في نهاية الحفل بناء على طلب الجمهور، قبل أن تؤدي رائعة الفنانة أم كلثوم ”أنت عمري“، قبل أن تختتم حفلها بأغنية ”عاش سلمان“ للفنانين راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله.