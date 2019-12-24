والدة حلا الترك تهاجم دنيا بطمة بعد اتهامها لها باستغلال ابنتها ماديًا (فيديو)

رفضت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، الاتهام الذي وجهته إليها دنيا بطمة، بشكل غير مباشر، باستغلال ابنتها ماديًا، وأنها تأخذ الأموال منها.

وقالت منى في مقطع فيديو نشرته عبر ”سناب شات“: ”آخر همي الحكي اللي بيتقال.. وإنه ايش بيشبه بنتها بوضع بنتي حلا.. والله المفروض الإنسان الي عنده كرامة ما يقعد في بيت مش بيته ده أولًا“.

وأضافت: ”تاني شي البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عيب.. بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب.. وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها“.

واختتمت: ”الحمدلله أنا بعرف حالي وبعرف إني ما قصرت ووقفت وقفات ما بدي أقول أو أسمي.. ووقفت وقفات مع أبو محمد.. وأنا بالعكس مو متضايقة أنا قاعدة أضحك“.

وكانت دنيا بطمة انفعلت بسبب تعليق إحدى متابعيها الذي جاء على صورة نشرتها لابنتها ”غزل“ من زوجها المنتج البحريني محمد الترك طليق منى السابر، قالت فيه: ”أرجو ألا تقحموها في مجال الفن وتحرموها من طفولتها كما حصل مع حلا“.

وردت دنيا بطمة على التعليق بانفعال، مطالبة إياها بعدم تشبيه ابنتها بأحد وأنها تصرف على نفسها ولا تنتظر ابنتها تصرف عليها.

وكانت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين قد قضت بعودة حلا الترك وشقيقيها ”محمد وعبد الله“ لحضانة والدهما محمد الترك، حيث جاء في نص الحكم بأن يستعيد الأخير حضانة ابنته حلا لأنها رأت أن والدها هو الأولى بتربية ابنته كي يشتد عودها ويقوّم إدراكها ولأنه وليها العاصب.