زوج نجاح المساعيد يثير الجدل (فيديو)

حظي زواج الشاعرة والإعلامية الإماراتية من أصل أردني نجاح المساعيد (46 عاما)، بالكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بعريسها الضابط بالأمن وفارق العمر بينهما حيث يصغرها بنحو 17 عاما.

وبداية تسرب مقطع مصور من داخل منزل المساعيد أثناء إقامة مراسم عقد القران وما تلاه من رقص للعروسين وأقاربهما في الحفل العائلي الخاص، قبل أن تقوم هي بنفسها بنشر بعض الصور والمقاطع على حساباتها بمواقع التواصل.

وأكدت الشاعرة الإماراتية أن تسريب الفيديو تم من جانب الأهل، لكنها في الوقت ذاته قالت إنه أمر غير مقصود بالطبع.

وكانت نجاح المساعيد قد تزوجت سابقا من رجل أعمال ليبي وأنجبت منه طفلين هما جاسر وسلوان، وابتعدت بعدها عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكن وقع الانفصال بينهما بسبب الخلافات الزوجية.

وتزوجت المساعيد مؤخرا من ضابط الشرطة الأردني عامر السردي، الذي يصغرها بنحو 17 عاما، وهو ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في غضبها في بداية الأمر، بحسب ما قالت قبل أن تخرج عبر مقطع فيديو جديد لتبرر ذلك القرار.

وقالت نجاح: ”حبيت أتكلم عن موضوع كتير ضايقني وهو تسريب الفيديو، والبعض يقول لي يمكن أنت متعمدة وأنت من سربت الفيديو، خاطري أسألكم سؤال، بالله عليكم هل من المنطق وهل من العقل أن أسرب فيديو من حفل عائلي خاص داخل بيت الصالة فيه مكشوفة على المطبخ والشغالة تنظف وتمسح ودبات اللبن جنب الغاز، مو حلو المنظر، يعني الناس بالعادة يحبون يصورون شي ويسربونه إذا كان حلو ويقولولك صوروني وانا ما أدري ترى هذه تصير لكن بحالتي ما صارت“.

وأضافت: ”المعازيم كانوا أهلي وأهله وأكيد الموضوع تسرب من طرف الأهل لكن أكيد الموضوع كان غير مقصود.. انتشر الفيديو وكان هناك تساؤل كثير يطرح نفسه وهو فارق العمر“.

وتابعت: ”أنا اعترفلكم بحاجة، ترى هو 4 شهور يحاول إني أوافق، كنت مترددة ورافضة بس بسبب فارق العمر، لكنه كان مصر رغم كل محاولاتي للتهرب من الأمر، لكن حكم النصيب والله يتمم على خير“.

وأردفت: ”يجب على الإنسان أن يكون مقتنعا بأن العمر مجرد رقم، هذا أول حاجة، وثاني شي الإنسان إذا كانت علاقته زينة مع نفسه وضميره مرتاح ويحب نفسه ما يكبر، وفي حكمة تقول إن الذين يحبون من أعماق قلوبهم لا يكبر بهم العمر أبدا، إنهم قد يموتون بسبب الشيخوخة ولكنهم يموتون شبابا، دايما الإنسان الحاقد الحاسد الشين في تصرفاته سبحان الله يهرم بسرعة، لكن حب الدنيا وحب العالم وحب نفسك تصغر بالعمر، هذا هو السر فقط“.

وقالت إن زوجها عامر قال لها كلاما أقنعها وبعد التفكير وافقت على الزواج منه، وطلبت منه في المقطع المصور أن يعيد تكرار ما أخبرها به سابقا فقال: ”المرأة كما تبدو والرجل كما يشعر، هذا الكلام الذي يجب أن تضعيه في بالك ولا تنسيه“.