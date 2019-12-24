منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

اتخذت نقابة الفنانين الأردنيين، قرارًا بمنع المغني الشعبي المصري حمو بيكا، من إحياء حفلات على أراضيها.

وأعلن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، في تصريحات لصحف محلية أردنية، عن قرار منع حمو بيكا من الغناء في بلاده، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا القرار بداية من حفلات رأس السنة، على أن يتم منع أي نشاط فني للمطرب الشعبي في البلاد.

وأرجع الخطيب اتخاذ هذا القرار إلى الانتقادات الواسعة التي تطال أغاني بيكا، وعدم ملاءمتها للمجتمع الأردني والعربي.

وأشار إلى أن حمو بيكا أحيا حفلاً غنائيًا في وقت سابق بالعاصمة عمّان، وشهد الحفل فوضى وعدم تنظيم بشكل مبالغ فيه.

وكان المطرب محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ“حمو بيكا“ ، قد تم التحقيق معه في التهم الموجهة إليه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وبدأت القصة ببلاغ تقدم به ياسر قنطوش محامي المهن الموسيقية، إلى نيابة الدخيلة أكتوبر الماضي، اتهم فيه حمو بيكا باقتحام منشأة عامة ”نقابة الموسيقيين“، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وتم إسدال الستار على الواقعة بعد خروج حمو بيكا في تصريحات تلفزيونية وتقديمه اعتذارًا للفنان هاني شاكر عما بدر منه في النقابة، من أجل اعتراضه على عدم منحه تصريحًا للغناء وإحياء الحفلات.