هل تصدق؟.. فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار (فيديو وصور)

ارتدت الفنانة المصرية مي عمر، فستان الزفاف في عرض أزياء المصمم المصري العالمي هاني البحيري، الذي يقام حاليًا في أحد فنادق وسط القاهرة بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مقطع فيديو ظهر فيه هاني البحيري، وهو يتحدث عن الفستان فقال: ”الفستان تكلف 15 مليون دولار وهذه ليست مصاريفي، ولكنها تكاليف أحجار الماس والمجوهرات الثمينة التي ظهرت في تصميم الفستان.

وتسبب سعر الفستان في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ تداول الفيديو الذي نشرته بوسي شلبي، مؤكدين أن وضع هذا المبلغ في فستان زفاف شيء مستفز، في ظل معاناة معظم شعوب العالم العربي اقتصاديًا.

وقال متابع تعليقًا على سعر الفستان: ”إزاي الرقم ده كبير أوووووووي هو أي حاجة وخالص“، وكتب آخر: ”ربنا يشفي مش هقول يهدي عشان ده جنان“، بينما علق ثالث: ”حسبى الله ونعم الوكيل“.

ومن جانبه، أوضح مصمم الأزياء المصري أن أسعار المجوهرات في الفستان مكلفة مردفًا: ”عملت على تصميم هذا الفستان لمدة سنة لكي يخرج بهذا الشكل“، فيما قدمت له بوسي شلبي التهنئة بمناسبة مواكبة احتفاليته السنوية لتصميمه 100 فستان زفاف في حياته المهنية.

و أحيا الفنان اللبناني وائل جسار الاحتفالية وقدّم باقة متميزة من أهم أغانيه، وسط حضور النجوم هاني شاكر ورجاء الجداوي، وحسن الرداد وصفية العمري، وهاني رمزي ولبلبة والتونسية لطيفة وعدد من نجوم الفن.