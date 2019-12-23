أعلن نقيب الممثلين اللبنانيين جان قسيس، اليوم، عن وفاة الفنان اللبناني وليم حسواني الملقب بـ“شاويش المسرح“، وذلك عن عُمر ناهز الـ86 عامًا.

ودوّن جان قسيس، تغريدة عبر موقع ”تويتر“، قال فيها: ”وين رحت يا شاويش؟ تركت البلد مبلبلًا ورحلت، أنت الذي كنت تحلّ المشاكل بأطيب وأظرف أسلوب“.

وأضاف نقيب الممثلين اللبنانيين ”أما وجدت سبيلًا لحلّ مشاكل لبنان قبل أن نرحل؟، دمعةٌّ على الوطن ودمعة عليك وقلبٌ مجروح يبكيكما معًا، إلى جنّة الخلد يا أستاذ وليم، وليم حسواني في ذمّة الله“.

"وين رحت يا شاويش؟"

تركت البلد مبلبلًا ورحلت. أنت الذي كنت تحلّ المشاكل بأطيب وأظرف أسلوب، أما وجدت سبيلًا لحلّ مشاكل لبنان قبل أن نرحل؟

دمعةٌّ على الوطن ودمعة عليك وقلبٌ مجروح يبكيكما معًا.

إلى جنّة الخلد يا أستاذ وليم.

وليم حسواني في ذمّة الله???????????? pic.twitter.com/3shPZByUz5 — Jean Kassis (@Kassis1Jean) December 22, 2019

وتركت وفاة وليم حسواني، أثرًا في نفوس نجوم لبنان حيث سارع غالبيتهم لنعيه عبر حساباتهم على موقع ”تويتر“.

وقالت الفنانة اللبنانية إليسا، في تغريدة لها: ”خسر لبنان واحدًا من أهم رموزو الفنية، وليم حسواني، شاويش المسرح الرحباني الذلي كان أجمل حكاية بكل مواسم العز“.

واستطردت النجمة اللبنانية قائلًة: ”بخاطرك يا كبير، رايح بزمن ناس بالخنادق ناس بالبارات، العدالة كرتون، الحرية كذبة، سلّم عا كبارنا بطريقك لعندن“.

خسر لبنان واحد من أهم رموزو الفنية، وليم حسواني… شاويش المسرح الرحباني اللي كان أجمل حكاية بكل مواسم العز. بخاطرك يا كبير… رايح بزمن "ناس بالخنادق ناس بالبارات… العدالة كرتون، الحرية كذبة"

سلّم عا كبارنا بطريقك لعندن ❤ — Elissa (@elissakh) December 22, 2019

وقال الإعلامي والشاعر اللبناني عبد الغني طليس، في تغريدته عبر ”تويتر“: ”على اليمين عاصي، وعلى الشمال منصور، جاءا يستقبلانك يا وليم حسواني لمتابعة دور الشاويش الذي لم يَلِقْ لغيرك، وحين اعتزلتَه سقطَ ضباب أسود“.

وأردف الشاعر اللبناني قائلًا: ”وكنتَ شاعرًا يا وليم، وزجّالًا تُنافس عاصي ومنصور في السهر والسمر ،وفي حرصك على القواعد الجمالية قيل إنك استأذنْتَ؟ مُسَامَحٌ دنيا وآخرة“.

على اليمين عاصي ،وعلى الشمال منصور جاءا يستقبلانك يا وليم حسواني لمتابعة دور الشاويش الذي لم يَلِقْ لغيرك،وحين اعتزلتَه سقطَ ضباب أسود..

وكنتَ شاعراً يا وليم ،وزجّالاً تُنافس عاصي ومنصور في السهر والسمر ،وفي حرصك على القواعد الجمالية .

قيل انك استأذنْتَ ؟مُسَامَحٌ دنيا وآخرةً . — Abdul Ghani Tulais (@AbdulTulais) December 22, 2019

وقال الشاعر اللبناني مهدي منصور، في تغريدة له : ”من بين أسماء قليلة رسمت شكل قصيدتي وقلمت أظافر إيقاعاتها كان وليم حسواني يرحل اليوم ككل شيء حقيقي في كلماتنا“.

وأضاف“يرحل لنزداد شعورًا باليتم والغربة يبقى منه شعر جميل وتراث أصيل، وديوان يصلح لبلادنا في كل زمان ومكان اسمه شريعة الغاب

لبنان“.

من بين أسماء قليلة رسمت شكل قصيدتي وقلمت أظافر إيقاعاتها كان #وليم_حسواني

يرحل اليوم ككل شيء حقيقي في كلماتنا..

يرحل لنزداد شعوراً باليتم والغربة…

يبقى منه شعر جميل وتراث أصيل، وديوان يصلح لبلادنا في كل زمان ومكان اسمه #شريعة_الغاب#لبنان — Mahdi Mansour (@Mahdi_Mansour) December 22, 2019

أما مريم البسّام، مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد، فنشرت مقطع فيديو له عبر حسابها على ”تويتر“، وهو يغني مع النجمة فيروز وعلقت قائلًة: ”وليم حسواني، عن ناس لم تكن من ورق، عن خاطر الليل وقنديله، سمسار دواليب الهوا، الشحاد الذي صار ملكًا عن الشيخ فرنسيس الخازن ذات صيف، عن عبدو طال جسرًا وقمر، وعن شاويش حكم كل بلاد الرحابنة، يا رفيق فيروز وحارس مسرحها وليم حسواني وداعًا واترك لنا التركيبة والاشيا اللي غريبة“.

وليم حسواني ،عن ناس لم تكن من ورق ،عن خاطر الليل وقنديله ،سمسار دواليب الهوا,الشحاد الذي صار ملكاً , عن الشيخ فرنسيس الخازن ذات صيف، عن عبدو طال جسراً وقمر , وعن شاويش حكم كل بلاد الرحابنة .

يا رفيق #فيروز وحارس مسرحها #وليم_حسواني وداعاً

واترك لنا التركيبة والاشيا الي غريبة pic.twitter.com/Wl0x1tAzlD — مريم البسام (@MariamAlbassam) December 22, 2019

أما الممثل والمذيع اللبناني وسام صباغ فنشر صورة له عبر حسابه على ”تويتر“ وعلقّا قائلًا: ”وداعًا أيها الكبير الراحل بصمت وليم حسواني“.

يُذكر أن وليد حسواني، ولد في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1933، وأدى عدة أدوار في مسرحيات الأخوين رحباني، أبرزها دور ”الشاويش“ في عرض ”بياع الخواتم“ عام 1964.