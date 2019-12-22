أحلام تتوسط لمتسابقتها في ”ذا فويس“ لدى تركي آل الشيخ على الهواء

توسطت الفنانة الإماراتية أحلام للمتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، التي كانت تنافس بها على لقب برنامج المواهب ”ذا فويس“ في موسمه الخامس، لدى تركي آل الشيخ، مطالبًة إياه بأن يُتيح لها الفرصة للظهور في الحفلات الغنائية بالسعودية.

وقالت أحلام: ”إيمان عبدالغني صوت رائع مكانها تغني في أوبرا دبي ودار الأوبرا السلطانية في عمان وأوبرا الكويت والسعودية، وأطالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بأن تكون إيمان في حساباته ضمن النجوم الذي يغنون في السعودية لأنها تستحق“.

وأثنت أحلام، خلال الحلقة الختامية من برنامج المواهب ”ذا فويس“ على موهبة المتسابقة المصرية واصفًة إياها بـ“السلطانة“ و“الجوكر“، وذلك بعد أداء متميز لأغنية ”أنا قلبي دليلي“ للفنانة المصرية ليلى مراد حيث صعدت للمسرح مع نهاية الأغنية وشاركتها في غنائها على طريق الديو الغنائي.

إيمان عبد الغني تتألق في رائعة ليلى مراد قلبي دليلي إيمان عبد الغني تتألق في رائعة ليلى مراد قلبي دليلي#فريق_احلام#MBCTheVoice تم النشر بواسطة ‏‎MBC The Voice‎‏ في السبت، ٢١ ديسمبر ٢٠١٩

يُذكر أن برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس“ انطلق السبت 21 سبتمبر الماضي واستمر على مدار 14 أسبوعًا شهدت مناوشات واسعة بين المدربين على ضمّ المواهب لفريقهم.