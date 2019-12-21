 وفاة المفكر والباحث السوري محمد شحرور – إرم نيوز‬‎

وفاة المفكر والباحث السوري محمد شحرور

وفاة المفكر والباحث السوري محمد شحرور

المصدر: فريق التحرير

أعلنت الصفحة الرسمية  للباحث والمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور على تويتر، وفاته اليوم عن عمر ناهز 81 عاما في أبو ظبي.

وقالت صحيفة شحرور على صفحتها في فيس بوك، إن جثمان الراحل سيدفن بمسقط رأسه في دمشق كما جاء بوصيته.

ومن المعروف عن الراحل أنه مفكر صاحب فكر تجديدي معاصر، ولد في دمشق عام 1938 ودرس الهندسة المدنية في موسكو، وعمل مدرسا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة في ايرلندا.

وبدأ شحرور أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن، ككتاب ”الكتاب والقرآن- قراءة معاصرة“ و ”تجفيف منابع الإرهاب“ و ”فقه المرأة- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي“.

 

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