وفاة المفكر والباحث السوري محمد شحرور

أعلنت الصفحة الرسمية للباحث والمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور على تويتر، وفاته اليوم عن عمر ناهز 81 عاما في أبو ظبي.

وقالت صحيفة شحرور على صفحتها في فيس بوك، إن جثمان الراحل سيدفن بمسقط رأسه في دمشق كما جاء بوصيته.

الدكتور محمد شحرور في ذمة الله ببالغ الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة الدكتور محمد شحرور الذي انتقل إلى رحمة الله يوم السبت 21 / 12 / 2019 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسينقل جثمانه الطاهر إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة. pic.twitter.com/kl8s9OGboI — الدكتور محمد شحرور (@Dr_Mhd_Shahrour) December 21, 2019

ومن المعروف عن الراحل أنه مفكر صاحب فكر تجديدي معاصر، ولد في دمشق عام 1938 ودرس الهندسة المدنية في موسكو، وعمل مدرسا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة في ايرلندا.

وبدأ شحرور أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن، ككتاب ”الكتاب والقرآن- قراءة معاصرة“ و ”تجفيف منابع الإرهاب“ و ”فقه المرأة- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي“.