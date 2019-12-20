وفاة فتاة جيمس بوند في فيلم ”ثاندربال“

المصدر: ا ف ب

توفيت الممثلة الفرنسية كلودين أوجيه، التي اشتهرت خصوصًا بدورها في فيلم ”ثاندربال“ من سلسلة جيمس بوند إلى جانب شون كونري العام 1965، عن عمر 78 عامًا في باريس، وفق ما أعلنت وكالة ”تايم آرت“ الخميس.

وولدت أوجيه في نيسان/أبريل 1941 في باريس وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء ومثلت فرنسا في مسابقة ملكة جمال العالم في العام 1958.

وفي الوقت نفسه، كانت أوجيه تدرس التمثيل، وشاركت في أدوار سينمائية صغيرة إلى أن اكتسبت سمعة كممثلة في فرنسا، ومن أبرز أفلامها ”ذي أيرن ماسك“ في العام 1962.

إلا أن فيلم ”ثاندربال“ أوصلها إلى العالمية إذ كانت أول فرنسية تؤدي دور ”فتاة بوند“ في سلسلة أفلام ”جيمس بوند“ الشهيرة.

وأدت شخصية ”دومينو“ في الفيلم الرابع من السلسلة الذي صوّر في جزر البهاماس ما أسهم في إعطائها فرصة لتظهر بملابس السباحة.

وبعد الستينيات، واصلت أوجيه مسيرتها الفنية وشاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة.