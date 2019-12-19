ما حقيقة استدعاء ”دنيا بطمة“ للتحقيق معها في قضية تشهير وابتزاز؟

استدعت مصالح الشرطة المغربية المغنية دنيا بطمة قصد الاستماع إليها على خلفية حساب ”حمزة مون بيبي“ على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“، والمخصص للتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم. وفق ما ذكرت صحيفة ”أخبار اليوم“ المحلية.

ولم يصدر عن المغنية المعروفة بتصريحاتها النارية أي تأكيد أو نفي بهذا الخصوص.

وفق الصحيفة، جاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدّى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب ”حمزة مون بيبي“، حيثُ طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

وكان محمد مديمي، رئيس المركز بمراكش، الذي فجر ملف القضية، قد أكد في ندوة صحافية عقدت أخيرًا أن دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ذكرا في التحقيق بشأن حساب ”حمزة مون بيبي“.

ونفت بطمة مرارًا أية علاقة لها بحساب ”حمزة مون بيبي“، كما سبق لزوجها محمد ترك أن هدد مواقع مغربية بمتابعتها قضائيًا لترويجها شائعات بهذا الخصوص.

وإضافة إلى بطمة، تم استدعاء مغنية وراقصة شعبية مغربية معروفة باسم ”الطراكس“ للتحقيق معها أيضًا؛ لأنها صرحت في وقت سابق أنها تعرف ”حمزة مون بيبي“، كما ظهرت في فيديو وهي تغني اسمه خلال سهرة في ملهى ليلي.

وبلغ عدد الموقوفين بسبب حساب ”حمزة مون بيبي“ 6 أشخاص، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ”سكينة غلامور“، ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية، وشخص ثالث كان شهيرًا باسم ”صاحب الفيراري“، وذلك بتهمة ”السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل“.

وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة من الأشخاص، بينهم أصحاب ملاهٍ ليلية بمدينة مراكش وعاملون بها، كانوا يطالبون زبائنهم بمبالغ مالية ويهددونهم بتسريب أسرارهم وصورهم، إضافة إلى استغلال الفتيات جنسيًا، وجمعوا ثروات بتلك الطريقة.