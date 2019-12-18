طليق نوال الزغبي يتهمها بالكذب بشأن رؤية أولاده

اتهم إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الأخيرة بالكذب، بشأن مرونتها في التعامل معه بخصوص رؤيته لأولاده منها، التوأمين جوي وجورجي.

وكانت نوال الزغبي قد احتفلت بعيد ميلاد ولديها التوأمين الـ 18، وعقب تعليق طليقها بأنه يريد رؤية أولاده، قالت نوال إن طليقها يُمكنه رؤية أولاده متى يشاء.

وأكد إيلي عدم صدق حديث نوال، مشيرًا إلى أنه لم ير التوأمين منذ 3 سنوات، رغمًا عنه، وأنه لا يعلم أي شيء عنهما.

وقال عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“: ورد على أحد المواقع الإلكترونيّة، أنّ طليقتي نوال الزغبي قد صرّحت عن موضوع عدم رؤيتي لأولادي جورجي وجوي منذ ثلاث سنوات هو مجرد ترهات وأنّني أستطيع أن أراهم ساعة أشاء“.

وأضاف: ”الآن وبعد أن أصبحوا بسن الرشد سوف أُبيّن للرأي العام ما حدث… منذ ثلاث سنوات وفي ذكرى ميلاد ابنتي تيا الـ ١٨ وحيث كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة، فاجأتني باتصال هاتفي معلنةً حرباً جديدة وهددتني حرفياً: (ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الاولاد فيك) وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للنكران لذلك أتوجّه لطليقتي وأقول يكفي تشويهاً للحقائق، وأنت تعلمين جيداً انّني وطوال حياتي إنسان عملي ومنظّم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة“.

وواصل: ”وعليه لا أكنّ لك يا نوال أيّة ضغينة ولو كنت كذلك لما سعيت جاهداً ولثلاث مرات لإيجاد طريقة للصلح بينك وبين ابنتنا تيا لأني على قناعة أنّ على الأولاد أن يكونوا على وفاق سواء مع والدتهم أو والدهم وعدم إقحامهم بخلافاتهم وهذا ما حصل والحمدلله وقد باركت هذا الصلح من كل قلبي وتيا شاهدة على ذلك“.

واستطرد: ”لذلك وبعد أن أتمّ أولادي الثامنة عشرة من عمرهم وبعد مرور ٣ سنوات وهي فترة طويلة لعدم رؤيتي لهم وخصوصاً أنّنا في فترة عيد ميلاد السيد المسيح، أتوجّه إليك وبكل محبّة متمنياً لك أعياداً مجيدة أيضاً، ومتمنياً لك النجاح فنياً واجتماعياً، وكل ما أتمنّاه بالمقابل هو أن تصارحي أولادي بالحقيقة عني، وبأنّك تصرفت معهم في حينها عن غير وعي وإدراك لأعود وأجتمع بهم“.

واختتم: ”صدّقيني يا نوال إنّ الله لا يحبّ الظلم وإبعاد أولادي عنّي كل هذه الفترة هو الظلم بعينه، لذلك أقول لك عودي إلى ضميرك وتصرّفي … وكلّ عام وأنت وأولادي بخير“.

يذكر أنّ نوال وإيلي ديب لديهما ثلاثة أولاد، هم تيا وجوي وجورجي، حيث انفصلا عام 2006 وبقيا يعملان معًا، إلى أن قرّرت نوال الانفصال عنه مهنيًا، لتبدأ معركة الطلاق وحضانة الأولاد.