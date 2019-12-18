بالصور.. نجوم الفن في عزاء الفنان المصري حسن عفيفي

حرص العديد من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان المصري الراحل حسن عفيفي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، واستقبلت أسرته وعائلته العزاء ومواساة زوجته الفنانة المصرية هناء الشوربجي.

وتوافد على عزاء الفنان حسن عفيفي، الفنانون دلال عبدالعزيز ومحمد صبحي وإلهام شاهين وهاني رمزي وشقيقه المستشار أمير رمزي، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وشهد العزاء انهيار زوجته الفنانة هناء الشوربجي، حيث دخلت في نوبة بكاء وقام عدد من الفنانين بمواساتها بينهم إلهام شاهين ودلال عبدالعزيز ومحمد صبحي.

وتُوفي الفنان حسن عفيفي، زوج الفنانة هناء الشوربجي، التي اشتهرت أيضا بأدوارها المسرحية مع محمد صبحي، الأحد عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذْ ظل لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

ويُعد الفنان الراحل من أشهر مصممي الرقصات الاستعراضية ولمع نجمه في فرقة رضا للفنون الشعبية، وتألق في تصميم فوازير رمضان على شاشة التلفزيون المصري لسنوات عديدة.

وبدأ عفيفي مشواره في مجال الفن، راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا، ثم دخل مجال التمثيل وشارك في عدد من الأفلام مثل ”غرام في الكرنك“، و“إجازة نصف السنة“، و“فتاة الاستعراض“ والحب سنة 70.

وبعد اعتزاله الرقص، أثبت نجاحه في تصميم الرقصات، ليصل إلى قمة مجده من خلال ”فوازير“ رمضان التي قدمتها النجمتان نيللي وشريهان طوال سنوات، وعمل أيضًا مصممًا للاستعراضات بفوازير ”فطوطة“ لسمير غانم، بصورة منفصلة.