مؤسس ”تويتر“ يلغي متابعة مارك زوكربيرج بشكل مفاجئ

في تصرف غير مفهوم، قام جاك دورسي Jack Dorsey رئيس ”تويتر“ بإلغاء متابعة مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg الرئيس التنفيذي لشبكة فيسبوك الاجتماعية، من حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة.

ذكر موقع mashable أن دورسي فاجأ متابعيه بهذا الأمر الذي يتجاهل فيه منافسه التقليدي، عبر إلغاء متابعته دون إبداء أي أسباب، وذلك يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

ومن المعروف أن منصة التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تخصص حسابًا يعرف بـ Big Tech Alert، وهو حساب لتتبع النشاط التالي وغير المتطور للأسماء الكبيرة في التكنولوجيا، للرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويبدو أن حساب مارك زوكربيرغ على ”تويتر“ غير مفعّل، ومن المثير للاهتمام أن زوكربيرغ لم يقم بالتغريد من حساب @ finkd منذ عام 2012، مما يشير إلى أن تحرك ردوسي كان يدور حول تخلص ”تويتر“ من الحسابات المعطلة وغير المفعلة حتى لو كانت تخص شخصًا بحجم مؤسس ”فيسبوك“.

يقول موقع mashable ”لقد حاولنا التواصل مع ”تويتر“ في محاولة لتحديد سبب إلغاء دورسي متابعته لزوكربيرج، لكن لم نتلق أي رد فوري.

وبالطبع، هناك احتمال آخر، مهما كان صغيرًا وهو قيام زوكربيرج بالتسجبل على ”تويتر“ وقيامه بحظر دروسي ما تسبب في قيام دورسي بإلغاء حساب زوكربيرج.