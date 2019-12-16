وفاة المخرج المصري ياسر زايد عن عمر 48 عامًا

توفي، مساء اليوم الإثنين، المخرج المصري ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عامًا، داخل مستشفى النخيل بالمعادي في العاصمة القاهرة. وذلك بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

ويعد المخرج الراحل من أشهر المخرجين الشباب خلال السنوات الماضية، فهو نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد، وله العديد من الأعمال التي لاقت قبولًا شعبيًا.

وزايد من مواليد مارس 1971 بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات، منها ”ساكن قصادي“، و“الغول“، وقام أيضًا بإخراج عدة أفلام قصيرة وبعض المسلسلات، قبل أن يخوض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل في فيلم ”علمني الحب“ عام 2005.

وتوالت أعمال المخرج الراحل بعد ذلك، من أبرزها ”هبة رجل الغراب“، و“ بنت بنوت“، إلى جانب بعض الأعمال الأخرى.

وأسس المخرج الراحل شركة ”زايد ميديا“، لتكون أول مقر لشركة إنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامي يضم بلاتوه تصوير على أعلى التقنيات الحديثة، إضافة إلى ستوديو صوت بأحدث المواصفات العالمية.