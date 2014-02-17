هيفاء وهبي في لجنة تحكيم برنامج ترفيهي

ينتظر محبو النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تأكيدها لخبر اشتراكها بلجنة تحكيم برنامج ترفيهي شبيه ببرنامج "Your Face Sounds Familiar".

وطرح اسم المونولوجيست اللبناني باسم فغالي لينضم للجنة تحكيم البرنامج الذي يخطط عرضه على قناة "إم بي سي" كنسخة عربية عن البرنامج الترفيهي الشهير، والذي تدور فكرته حول تنكر ثمانية مشتركين في شخصية فنان كبير، ليتم استبعاد أحد المشاركين بناء على تصويت الجمهور.

وسبق أن أثار باسم فغالي جدلاً واسعاً بالوسط الفني منذ ظهوره كمشترك في برنامج البحث عن المواهب "ستوديو الفن" بتقليده لعدد من المغنيات مثل نوال الزغبي وصباح وإليسا وهيفاء وهبي وفيروز.

وحتى الآن اختيرت أربع مشتركات للبرنامج وهن سلمى رشيد، وفرح يوسف، وديما قندلفت، والمغنية اللبنانية باسمة فيما يجري البحث عن أربعة مشتركين ذكور ليكتمل العدد.

وتقوم فكرة البرنامج على السعي للتطابق الأمثل بين شخصية و شكل المشترك المتنافس و النجم المطلوب تقليده الأمر الذي سيتطلب الإستعانة بجهود مختصين محترفين في مجال التجميل والمكياج.