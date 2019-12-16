عمرو ياسين يدافع عن خلع والدته الفنانة الشهيرة للحجاب (فيديو إرم)

علق السيناريست المصري عمرو محمود ياسين، على الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد والدته الفنانة المعتزلة شهيرة، بعد ظهورها دون حجاب مؤخرًا في أكثر من مناسبة، رغم أنها ارتدته على مدار 30 عامًا تقريبًا.

وقال عمرو ”والدتي عندما تخرج من المنزل تضع شيئًا ما على رأسها، وليس حجابًا، وأحيانًا تذهب لمكان مخصص للسيدات فقط وتلتقط صورة فإحدى صديقاتها تنشر الصورة، هذا ما يحدث“.

وأضاف في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ بأن والدته ”عندما ارتدت الحجاب لم يقل لها أحد ارتدي الحجاب، وعندما تتخذ أي قرار لا يحق لأي شخص التدخل في شؤونها، لأنها حرة في النهاية“.

وعن الحالة الصحية لوالده الفنان محمود ياسين، اكتفى عمرو بالقول ”الحمدلله هو بخير“، دون توضيح أي تفاصيل عن حالته وسبب غيابه عن الظهور منذ عدة سنوات.

وعن جديده الفني بعد نجاح مسلسله الأخير ”نصيبي وقسمتك“ بأجزائه الثلاثة كشف عن تعاونه ”مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2020، حيث بدأ الكتابة بالفعل، والمسلسل سيكون اسمه (ونحب تاني ليه)“.

وقال إن ”العمل سيكون رومانسيًا اجتماعيًا، وقد تتخلله مواقف كوميدية، خاصة أن هذه منطقة ياسمين عبد العزيز التي عرفت بالكوميديا“.

وعن النجاح الذي حققه من خلال ”نصيبي وقسمتك“، لفت السيناريست المصري إلى أن ”هناك معايير واضحة للنجاح، بجانب توفيق الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن تلك المعايير التضحية بأشياء معينة وبذل مجهود كبير، وغيرها من الأمور التي إن حدثت، سنضمن النجاح الكبير“.