وفاة الفنان المصري حسن عفيفي

توفي في مصر اليوم الأحد، الفنان حسن عفيفي، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعتبر الفنان الراحل من أشهر مصممي الرقصات الاستعراضية ولمع نجمه في فرقة رضا للفنون الشعبية، وتألق في تصميم فوازير رمضان على شاشة التلفزيون المصري لسنوات عديدة.

وقد نعى الفنان محمد صبحي، صديقه ومصمم رقصاته الاستعراضية عبر موقع ”فيسبوك“ قائلاً: ”فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي، كنت إنسانًا رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب.. ومعاونًا في معظم أعمالي الفنية“.

وأضاف صبحي: ”رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف.. وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك.. عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبناءك هشام وياسمين وكل الأسرة .. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان“.

وبدأ عفيفي مشواره في مجال الفن، راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا، ثم دخل مجال التمثيل وشارك في عدد من الأفلام مثل ”غرام في الكرنك“، و“إجازة نصف السنة“، و“فتاة الاستعراض“ والحب سنة 70.

وبعد اعتزاله الرقص، أثبت نجاحه في تصميم الرقصات، ليصل إلى قمة مجده من خلال ”فوازير“ رمضان التي قدمتها النجمتان نيللي وشريهان طوال سنوات، وعمل أيضًا مصممًا للاستعراضات بفوازير ”فطوطة“ لسمير غانم، بصورة منفصلة.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج عفيفي من الفنانة هناء الشوربجي، التي اشتهرت أيضا بأدوارها المسرحية مع صبحي.