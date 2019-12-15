ترامب جونيور يدعو إلى إغراق الديمقراطيين بالمكالمات و التغريدات

دعا ”دونالد ترامب جونيور“ ، أحد أبناء الرئيس الأمريكي ،كل أنصار والده إلى حملة من المكالمات الهاتفية و التغريدات عل تويتر ، موجهة للديمقراطيين بسبب محاولاتهم عزل ترامب الأب من منصبه.

وجاء في تغريدة دونالد ترامب الابن التي تشاركها الأب بعد ذلك على حسابه :“ كفي! هؤلاء الديمقراطيين في مناطق ترامب كانوا يقولون إنهم يساندون ”دونالد ترامب الحقيقي“ ، إنهم يكذبون.“

وأضاف:“حان الوقت كي يسمعوا حملتنا . هذه لائحة كاملة بأسمائهم وأرقام هواتفهم ، كلموهم دون توقف،أرسلوا إليهم تغريدات ، اشرحوا لهم انه من غير الممكن ، وأنكم ستتذكرون في نوفمبر“، يقصد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جدير بالذكر أن أرقام الهواتف التي نشرها ترامب جونيور ليست أرقاما شخصية ، وإنما تخص هواتف مكتبية.

التغريدة لها علاقة بالتحقيق الخاص بعزل الرئيس الأمريكي وإن لم يشر الابن إلى ذلك صراحة ،حيث يستعد مجلس النواب الأمريكي بكامل أعضائه للتصويت خلال الأسبوع المقبل ، على لائحة التهم التي وجهها الديمقراطيون لترامب وأقرتها اللجنة القضائية يوم الجمعة 13 ديسمبر ، و تتضمن ”سوء استعمال السلطة“ و ”عرقلة عمل الكونغرس“.

وقرر الديمقراطيون فتح تحقيق بهدف عزل دونالد ترامب ، بعد تفجير فضيحة ضغطه على الرئيس الأوكراني ”فوليديمير زيلينسكي“ ، للتحقيق مع نجل ”جو بايدن“ ، المنافس الذي يخشاه في انتخابات 2020.