تأييد قضائي في حكم عمر حاذق ورفاقه

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

الشاعر عمر حاذق يُحكم بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه بسبب خرق قانون التظاهر، عندما قام بوقفة أمام محكمة إسكندرية ضد قتلة خالد سعيد.