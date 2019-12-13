أمازون تشتري حقوق ملكية فيلم ريهانا الوثائقي مقابل 25 مليون دولار‎

تستعد النجمة ريهانا لتطل على الشاشة قريبًا، من خلال فيلمها الوثائقي الذي يتناول مختلف مراحل حياتها، كما من المتوقع الكشف عن الكثير من التفاصيل التي لم نعرفها من قبل.

ومثلما يهتم الكثيرون بالفيلم وينتظرون مشاهدته، استقطب الفيلم اهتمام العديد من الشركات الكبرى، إلا أن أمازون تعد هي الفائز الأكبر.

فحسبما كشفته صحيفة ”ديلي ميل“، اشترت شركة أمازون حقوق الملكية الحصرية لفيلم ريهانا الوثائقي، بمبلغ هائل يساوي 25 مليون دولار.

يأتي هذا الخبر بعد أسبوع واحد فقط من شراء خدمة ”أبل تي في“، حقوق الملكية لفيلم وثائقي أيضًا عن النجم الشابة ”بيلي إيليش“، مقابل نفس المبلغ 25 مليون دولار.

وفي حين أنه حتى الآن لم يتم اختيار اسم لفيلم ريهانا، إلا أن التقارير كشفت أن الفيلم سيكون من توقيع المنتج والمخرج الأمريكي بيتر بيرغ، والذي ذُكر أنه أمضى سنوات في العمل على هذا الفيلم، والذي استغرق إعداده أكثر من 1200 ساعة.

لا يعد الفيلم الوثائقي هو المشروع الأول الذي يجمع بين ريهانا وبيتر، حيث سبق وتعاونا في فيلم ”باتل شيب“ الذي شاركت فيه ريهانا في عام 2012، وكان من إخراج بيتر.

وسبق وتعاونت ريهانا مع أمازون، وخاصة خدمة أمازون برايم، حيث شاركت الممثل الأمريكي ”دونالد غلوفر“ في فيلم ”جوافا آيلاند“، وهو فيلم موسيقي من إنتاج شركة استوديوهات أمازون.

كما ساهمت أمازون في البث الحصري لعرض مجموعة ريهانا Fenty X Savage، والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي.

وتم بث عرض Fenty X Savage الخاص بها بشكل حصري على المنصة في سبتمبر الماضي.

وبالإضافة إلى عدم اختيار اسم لفيلم ريهانا حتى الآن، لا يزال موعد إصداره غامضًا أيضًا، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر بشأن الفيلم المُنتظر.