”ليالي الدرعية“ تعيد الفنان الإماراتي علي بن محمد للحفلات بعد غياب 9 أعوام

يلتقي الفنان الإماراتي علي بن محمد، جمهوره بعد غياب عن الحفلات الغنائية دام قرابة 9 سنوات، إذْ يحيي ”بن محمد“ حفلًا غنائيًّا على مسرح البجيري مساء اليوم الأربعاء، ضمن موسم ”ليالي الدرعية“، الذي يقام على هامش فعاليات ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية.

ويرافق علي بن محمد، في حفل الليلة الفنان الكويتي نبيل شعيل والفنانة هند البحرينية، إذ يقدّم الثلاثي جلسة طربية ضمن الجلسات التي يشارك فيها نجوم الفن الخليجي.

وتُشكل عودة علي بن محمد، لجمهوره في الحفلات مفاجأة إذ غاب طوال الفترة الماضية عن الظهور الإعلامي وكذلك عن الحفلات، ورجّح البعض أن أسباب الاختفاء تعود لظروف صحية مرّ بها خلال الفترة الماضية.

ويعد الفنان علي بن محمد أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية، التي أثرت الساحة الغنائية على مدار 22 عامًا استطاع فيها أن يقدم الأغنية العاطفية بهويته الخاصة، إضافة إلى تميزه في تقديم الأغاني الحضرمية.