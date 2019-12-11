أحمد السعدني يكشف سر اعتذاره عن فيلم ”أشباح أوروبا“ مع هيفاء وهبي

كشف الفنان المصري أحمد السعدني، سبب اعتذاره عن العمل ضمن فريق فيلم ”أشباح أوروبا“، الذي تلعب دور البطولة فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ويشاركها العمل الفنان أحمد الفيشاوي، والمقرر طرحه في دور العرض قريبًا.

وقال السعدني في تصريحات تلفزيونية: ”لم أقرأ سيناريو فيلم أشباح أوروبا، رفضت العمل لأنني لن أستطيع المكوث في بيروت لمدة 4 أشهر، كما يتطلب السيناريو والقصة“.

وأضاف: ”ظروفي تمنعني من البقاء هذه المدة في بيروت، أحب البقاء إلى جانب أولادي ووالدتي ووالدي“.

وعن إشاعات وفاة والده الفنان صلاح السعدني التي تتردد من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: ”أصبحنا لا نتأثر بهذا الكلام، نعلم جميعًا حقيقة السوشيال ميديا وما يدور فيها، في البداية كنا نتأثر“. مضيفًا: ”لا أريد أن أصف مواقع التواصل بلفظ سيّئ، ولكنها ليست أحلى شيء، الآن عندما أرى تغريدة تتداول هذا النبأ أتجاهلها تمامًا“.

وكان الفنان أحمد السعدني مرَّ بظروف صعبة أخيرًا، عقب وفاة طليقته السيدة أمل سليمان في الـ 9 من آب/ أغسطس الماضي داخل أحد المستشفيات إثر أزمة قلبية حادة.

وكشف السعدني حينها، العديد من تفاصيل حياته الشخصية للمرة الأولى، وكواليس قصة الحب والارتباط التي جمعته بطليقته وأم ولديه.