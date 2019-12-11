محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بالسجن على بيل كوسبي

أيدت محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) بولاية بينسيلفانيا يوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر بحق النجم الأمريكي ”بيل كوسبي“ ، أي السجن لثلاث سنوات على الأقل بتهمة الاعتداء الجنسي.

وضمنت المحكمة قرارها المحرر في 94 صفحة ، لأن الإجراءات الاستئنافية تكون كتابية ولا تحتاج لإعادة المحاكمة برمتها.

ورفضت كل الدفوعات التي لجأ إليها محامو كوسبي للطعن في المحاكمة الابتدائية، ككون القاضي أظهر بعض التحيز، أو أن أحد المحلفين أعلن اقتناعه بتورط المتهم قبل انطلاق المحاكمة.

وقد صرح المدعي العام لمقاطعة ”مونت غومري“ أنه ”راض جدا“ عن القرار .

وما يزال أمام الممثل الأمريكي الذي اشتهر من خلال المسلسل الكوميدي ”كوسبي شو“ الذي قام ببطولته ل8 سنوات ، فرصة للجوء إلى المحكمة العليا (النقض) وهي أعلى هيئة قضائية .

ويتواجد كوسبي البالغ من العمر 82 عاما خلف القضبان منذ سبتمبر 2018،بعدما ثبتت بحقه تهمة اغتصاب فتاة تسمى ”اندريا كونستاند“ ، قام بدعوتها إلى منزله سنة 2004.

وحظيت هذه القضية بمتابعة إعلامية كبيرة ، ليس فقط لأن المتهم فيها اسم معروف عبر العالم ، ولكن أيضا لأنها استفادة من حملة ”أنا أيضا“ ، التي أطلقها عدد من النساء عبر العالم ، بعد اتهامات الاستغلال الجنسي التي وجهت للمنتج الأمريكي ”هارفي واينستين“.