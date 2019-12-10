هند البلوشي تكشف حقيقة زواجها وخلافها مع حياة الفهد (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عدم صحة الأنباء المتداولة حول زواجها، بعد انتشار صورة لها مع الفنان العراقي بلال الشامي، وهي بفستان الزفاف، مؤكدة أنه مشهد من مسلسلها الجديد ”هي وبناتها“.

وبيّنت هند خلال لقائها في برنامج ”ع السيف“، أنها طلبت عدم عرض حلقتها ببرنامج ”رامز في الشلال“، المذاع رمضان الماضي، قائلة إنه بالنسبة لشخص رامز جلال فهو إنسان خلوق.

وأشارت إلى أنها وصلت لمرحلة الانهيار خلال فقرات برنامج رامز، وخرج منها كلام غير لائق، حيث كانت تجهل أنه برنامج رامز جلال، ما دفعها إلى الرفض القاطع بعدم إذاعة الحلقة.

وحول حقيقة خلافها مع مواطنتها الفنانة حياة الفهد، قالت هند: ”أم سوزان أمي الثانية، وإن كان فيه عتب للغالية فعتبي عليك، تمونين على العين والراس من فوق.. وإن كان فيه زعل اجيلك لعندك وأبوس راسك“.

وأردفت: ”وصلني كلام أنها حاطة عليا، لكن وجه بوجه ما حصل شي بينا، وليا الشرف أنه بعد 15 سنة أرجع وأقف قدامها، وبنتظر هاللحظة“.

ونوّهت بأن الغيرة موجودة في كل مكان في العمل وفي البيوت أيضا، قائلة إن الغيرة سلاح ذو حدين، قد يكون جميلا أحيانا وبشعا كثيرا في مواقف أخرى، مضيفة: ”يا بخت من قدر يضبط هذا الشعور، ضبط النفس مهم، وهذا كله يروح بالقناعة“.

وكانت هند البلوشي قد أثارت جدلا واسعا حينما نشرت صورتها بفستان الزفاف على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، مع الفنان العراقي بلال الشامي، وتناقل رواد التواصل الاجتماعي فيديو لها فيه جدية زواجها، إلا أنها كشفت أنه مقطع من مسلسل ”هي وبناتها“.

يشار إلى أن هند البلوشي كانت متزوجة من الفنان مشاري العوضي وأنجبت منه ولدين هما عبير وجاسم، قبل أن يبادر العوضي إلى إعلان طلاقهما العام الماضي، بعد إن كانا قد اتفقا على عدم الكشف عنه، حرصاً على ولديهما عبير وجاسم، وذلك قبيل طرحها كليب ”مستفزة“.