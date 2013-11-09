صور.. فنان جرافيتي يرفض تجسيد المعاناة الفلسطينية على الجدار العازل

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الفنّان الفلسطيني سامي الدّيك، يجسّد معاناة شعبه من خلال الرّسمِ على الجدران، مُكرّسا إيّاه لإيصال رسالة هذا الشّعب لكلّ مكان في العالم، رغم التّهديدات التي يواجهها ومحاولات منعه من الرّسم.