نجوم الوطن العربي ينعون المخرج الراحل سمير سيف

رحل عن عالمنا مساء الاثنين المخرج المصري سمير سيف، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى عدد من نجوم الفن بالوطن العربي المخرج الكبير سمير سيف، معربين عن حزنهم وأسفهم الشديد لرحليه، وأول من نعاه كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه بإنستغرام قائلا ”وداعا أيها المخرج العظيم“.

البقاء لله في المخرج الكبير سمير سيف pic.twitter.com/xnbRWSn6lz — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 9, 2019

كما نعت الفنانة هند صبري ‏الراحل سمير سيف عبر صفحتها بـ“تويتر“ قائلة ”وداعًا المخرج الخلوق المبدع سمير سيف الذي قدم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم أفلامها وحمل على كتفيه عبء الدورات الأخيرة للمهرجان القومي للسينما المصرية التي فقدت واحدًا من مخرجيها الكبار سمير_سيف“.

وداعا المخرج الخلوق المبدع سمير سيف الذي قدم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم أفلامها وحمل على كتفيه عبء الدورات الأخيرة للمهرجان القومي للسينما المصرية التي فقدت واحدا من مخرجيها الكبار#سمير_سيف pic.twitter.com/9g0T0RZsRb — Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) December 9, 2019

وقالت الفنانة المصرية منة شلبي عبر حسابها على موقع التغريدات ”تويتر“، ”‏نسألكم الدعاء للمخرج الكبير سمير سيف، الله يرحمه ويصبّر كل أهله وحبايبه“.

نسألكم الدعاء للمخرج الكبير سمير سيف. الله يرحمه ويصبّر كل أهله وحبايبه. — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) December 9, 2019

وأضاف الفنان القدير نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع تويتر ”أعطاه نور الشريف الفرصة كمخرج في ”دائرة الانتقام“ وكان عند حسن الظن وتوالت أعماله الناجحة، لم أره إلا على الشاشة الصغيرة ودائما لا تفارقه هذه الابتسامة، رحم الله سمير سيف أحد مخرجي جيلنا البارزين، وأنزل في قلوب أسرته ومحبيه و تلاميذه الصبر والسكينة“.

أعطاه نور الشريف الفرصة كمخرج في "دائرة الإنتقام" وكان عند حسن الظن وتوالت أعماله الناجحة.

لم أره إلا على الشاشة الصغيرة ودائما لا تفارقه هذه الابتسامة.

رحم الله سمير سيف أحد مخرجي جيلنا البارزين. وأنزل في قلوب أسرته ومحبيه و تلاميذه الصبر والسكينة. https://t.co/6B11Hfrt4e — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) December 9, 2019

وقالت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها على موقع تويتر ”‏لما كنت صغيرة كبرت على أفلامه وأثرت فيّي ولما كبرت اشتغلت معه وأثّر فيّي أكتر، رحيله خبر صادم وحزين جداً.. الله يرحمك يا أستاذنا الكبير، مش رح أنسى طاقتك وابتسامتك الدائمتين ‎#سمير_سيف“.

لما كنت صغيرة كبرت على أفلامه وأثرت فيّي ولما كبرت اشتغلت معه وأثّر فيّي أكتر.

رحيله خبر صادم وحزين جداً… الله يرحمك يا أستاذنا الكبير. مش رح أنسى طاقتك وابتسامتك الدائمين #سمير_سيف pic.twitter.com/HnHL6lFWOO — Saba Mubarak (@sabamubarak) December 9, 2019

وعلّق الفنان محمد إمام عبر حسابه على موقع تويتر قائلًا ”من أجمد المخرجين في السينما المصرية.. مخرج تتشرف الصناعة بوجوده .. أعماله علامات مميزه في تاريخ الفن ..كان ليا الشرف اني اشتغلت معاه ..وداعاً ‎سمير_سيف .. البقاء لله“.

من أجمد المخرجين في السينما المصرية ..

مخرج تتشرف الصناعة بوجوده ..

أعماله علامات مميزه في تاريخ الفن ..

كان ليا الشرف اني اشتغلت معاه ..

وداعاً #سمير_سيف .. البقاء لله pic.twitter.com/MaNZS6VwCe — محمد إمام (@Mohamed_Emam) December 9, 2019

وقال الفنان المصري عمرو متولي عبر حسابه على موقع تويتر ”‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحِم الله الأستاذ ‎سمير_سيف وأسكنه فسيح جناته“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

رحِم الله الاستاذ #سمير_سيف وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/dkGcvkvuiS — عمر متولي (@OmarMetwally) December 9, 2019

يذكر أن المخرج سمير سيف تعاون مع العديد من كبار ونجوم الفن مثل نور الشريف، عادل إمام، أحمد زكي، وغيرهم من النجوم، وأخرج أكثر من 200 فيلم سينمائي، خلال مسيرته الفنية.

ومن أعماله السينمائية الهلفوت، المشبوه، معالي الوزير، النمر والأنثى، شمس الزناتي، عيش الغراب، الغول، رجل غريب في بيتي، كلام في الحب، وغيرها من الأعمال السينمائية الناجحة التي تركت بصمة لا تمحى.