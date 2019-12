View this post on Instagram

الإعلان عن وفاة المخرج المصري سمير سيف، عن عمر يناهز الـ 72 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة ألمت به مؤخرًا. . والمخرج سمير سيف هو صاحب فيلم "المشبوه"، وأخرج العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل: "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي"، وظهر ممثلًا بفيلم "كلام في الحب"، ووصلت أعماله الفنية لنحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية. . #إرم_نيوز #سمير_سيف #مصر #وفاة #موت #مشاهير #اخبار_المشاهير #نجوم_الفن #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #egypt