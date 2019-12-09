بعد غياب 16عامًا.. أحمد السقا ومنى زكي يعودان للمسرح من جديد‎

كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، عن خوضه تجربة إخراجية جديدة في المسرح، موضحًا أنه استطاع إقناع الفنان المصري أحمد السقا والفنانة منى زكي، بالقيام ببطولة العرض بعد غيابهما 16 عامًا عن المسرح.

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”العرض المسرحي مأخوذ عن نص عالمي، وإن الفكرة جاءت إليه من خلال إشرافه على مهرجان زكي طليمات بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، والذي يقوم من خلاله الطلاب بتمصير أعمال مسرحية أجنبية وعرضها في المهرجان للمنافسة على جوائزه، إضافة إلى مشاريع تخرجهم“.

وأشار إلى أنه ”من هنا استوحى فكرة أخذ نص مسرحي عالمي وتمصيره على أن يقوم به ممثلون محترفون وليسوا طلابًا“، موضحًا أنه رأى في هذا النص أحمد السقا ومنى زكي؛ لأن العرض رومانسي كوميدي خفيف.

وأكد أن أحمد السقا أبدى إعجابه بالعرض على أن يتم التجهيز لبروفاته خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن هناك اتجاهًا للحاق بالعرض في ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد نجاح عرضه المسرحي ”لوكاندة الأوباش“، الذي قام ببطولته حسن الرداد ومايا دياب مؤخرًا.

وعن اسم العرض، قال أشرف زكي، إنه اختار اسمين هما: ”زوجة رجل مهم أوي“ أو ”زوجة رجل مهم جدًا“، مشيرًا إلى أن هذين اسمين مؤقتين للعرض، حيث تدور الأحداث حول مجموعة من الزوجات اللاتي يُنفذن مقالب كوميدية في أزواجهن للحصول على حقوقهن.

وعن ردّه في حال ربط الجمهور بين اسم هذا العرض وبين فيلم ”زوجة رجل مهم“ للفنان الراحل أحمد زكي، أكد أشرف زكي أن العرض قصته مختلفة عن الفيلم تمامًا، وأنه لا يحبذ توقع الجمهور لشيء قبل مشاهدته أولًا، لافتًا إلى أن العرض به أزواج مهمون، يحدث عليهم تآمر من زوجاتهم في إطار كوميدي.

يُذكر أن أحمد السقا ومنى زكي، يعودان للسينما سويًا من خلال فيلم ”العنكبوت“، والذي يواصلان تصوير مشاهده الأخيرة في الفترة الحالية.