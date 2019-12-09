أول ظهور لنيللي كريم بعد إجرائها عملية جراحية في الوجه (صور)

ظهرت الفنانة المصرية نيللي كريم، لأول مرة منذ إجرائها عمليةً جراحيةً لإزالة ورم ”حميد“ في الوجه، بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدد َمن الصور نشرتها عبر صفحتها الشخصية علي الانستغرام برفقة مجموعة من الفنانين أثناء احتفالهم بعشاء تعافيها من المرض.

وحرصت نيللي علي الظهور بوجهها في معظم الصور لأول مرة، وبدا عليها ملامح التعافي من أزمتها الصحية خلال حفل العشاء الذي أقامه عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وشارك في الحضور العديد من نجوم ونجمات الفن في مصر منهم يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ودينا الشربيني وبشرى وناردين فرج ونجلاء بدر وإنجي المقدم وعمرو يوسف وبسمة وتامر حبيب وأحمد داوود وغيرهم.

ونشرت نيللي كريم، الصور برفقة هؤلاء النجوم على حسابها الخاص، وحرصت على إظهار وجهها بشكل كامل وخاصةً المنطقة التي أجرت فيها الجراحة، على العكس من الصورة التي نشرتها وهي تتواجد في أمريكا لطمأنة جمهورها وأخفت فيها ذات المنطقة.

وكانت نيللي كريم، قد أجرت جراحةً دقيقةً على يد فريق من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم استئصال ورمًا من وجهها، كان مرتكزًا بجوار عصب الوجه الأساسي.