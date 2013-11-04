الشبواني في حضرموت رقصة شعبية بطابع عسكري

تبرز رقصة الشبواني الشعبية في حضرموت شرق اليمن، كأحد أهم المظاهر لإحياء الأفراح والمناسبات.

مع حلول عيد الأضحى ومناسبات الأفراح تنظم الحارة أو ما تسمى "حافة" المطلع السنوي; وهو تجمع تشارك فيه عدة مناطق بفرق فنية "العدة" ويقام على أحد الشوارع العامة بالمدن.

ولا يعرف تاريخ الشبواني، إلا أن كبار السن يتناقلون بأن اللعبة ذات جانب وطابع عسكري بحت وتعتمد على فكرة الكرّ والفرّ والتحام الصفوف، كما يترأس العدة شخص يسمى (المقدم) وتعد كلمته نافذة وغير قابلة للنقاش وله مساعدين وهو ما يؤكد طابعها العسكري.

أما هيئة لاعبي الشبواني فهو مميز; فالجميع يلبس عمامة خاصة تسمى (الرمّال) تكون غالبا باللون البني ويحمل كل واحد منهم عصا في يده يستعملها في الرقص، هذه العصا تؤدي