بعد انفصال..كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس معا من جديد

أعلن الثنائي الشهير مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز خلال شهر آب/أغسطس أنهما انفصلا عن بعضهما ، ولكن بعد مرور أشهر قليلة عادت المياه إلى مجاريها .

وذكرت مصادر مقربة من مايكل دوغلاس ( 69 عاماً) وكاثرين زيتا جونز ( 44 عاماً)، أنهما يعيشان سوياً في منزلهما في نيويورك .

وذكرت تقارير إعلامية أن مايكل زفّ الخبر لأصدقائه وكان سعيداً جداً.

وخلال إطلاق مايكل فيلمه Last Vegas كان يضع خاتم الزواج وتلقى إتصالاً من كاثرين وتمنّت له الأخيرة حظاً سعيداً، وردّ مايكل مبتسماً:"شكراً حبيبتي".

وذكرت التقارير أن مايكل كان يتحدث عن كاثرين طوال الحفل وأن علاقتهما رائعة، كما ان حال الأطفال جيدة جداً.

كما احتفلت الأسرة بعيد الهالويين وارتدت كاثرين ملابس شخصية Snow White .