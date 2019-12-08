بالشعر الأشقر.. أول ظهور لصابرين بعد خلع الحجاب في مهرجان ”نجم العرب“ (صور)

خطفت الفنانة المصرية صابرين الأنظار في أول ظهور لها بعد قرار خلع الحجاب في مهرجان نجم العرب بدورته الرابعة.

وظهرت صابرين في المهرجان وهي ترتدي تنورة وبلوزة سوداء وبشعر أشقر قصير جذب عدسات المصورين وأنظار الجمهور إليها بعد نشرها على صفحات ”السوشيال ميديا“.

وفازت صابرين بجائزة أفضل ممثلة كوميدية، عن دورها في مسلسل ”فكرة بمليون جنيه“، الذي قام ببطولته الفنان علي ربيع وعُرض في رمضان 2019.

وقبل أيام صدمت صابرين الجمهور بصورة دون حِجاب، نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، رغم دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن الحجاب الذي ترتديه وهو ما عرضها لهجوم وانتقاد واسِعَين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول السبب في خلعها للحجاب قالت صابرين في لقاء تلفزيوني: إن قرارها جاء نتيجة لما تواجهه يوميًّا على مواقع التواصل الاجتماعي هي وأولادها، مبينة أنها تعبت من العالم الافتراضي.

يذكر أن حفل تكريم نجوم الفن في مهرجان نجم العرب، شهد حضور العديد من الفنانين وكان من بينهم أحمد السقا وسمير صبري وطارق لطفي، ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وأحمد داوود وحنان مطاوع وعشرات من النجوم العرب والخليجيين.

وذهبت جائزة أفضل مطرب عربي إلى الفنان رامي صبري، أما جائزة أفضل منتج موسيقى فكانت لهاني محروس، فيما ذهبت جائزة أفضل مطرب شعبي إلى مصطفى حجاج.

وحصل حسين موسى على جائزة أفضل منظم أحداث في الكويت ومنطقة الخليج العربي، ونال وليد منصور جائزة أفضل منتج سينمائي، أما جائزة أفضل ممثل خليجي فذهبت إلى طارق العلي.