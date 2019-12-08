خوفًا من مطاردة الباباراتزي لـ“أندرو“.. الأميرة بياتريس تلغي حفل خطوبتها

قررت الأميرة بياترس، ابنة الأمير أندرو (59 عامًا)، إلغاء حفل خطوبتها الذي كان من المقرر عقده في فندق تشيلترن فايرهاوس في المملكة المتحدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الأميرة بياتريس 31 عامًا، اضطُرت لتغيير خططها للاحتفال بخطبتها في الـ18 من ديسمبر الجاري، بعد إرسالها الدعوات، لأنها تعلم أن المصورين والباباراتزي سيكونون بالمرصاد لوالدها لالتقاط صور له، وذلك بعد أزمته الأخيرة التي هزت القصر الملكي بكامله، إثر تورطه في جرائم الملياردير الأمريكي جيفري إبستين الجنسية، وخاصة بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني مع هيئة الإذاعة البريطانية ليعلن عن ندمه بمعرفة إبستين، وينكر الجرائم الموجهة إليه في وقت تظهر فيه الضحايا، ويعترفن بإقامة الأميرو أندرو علاقات معهن أكثر من مرة، منهن الأمريكية فرجينيا غوفري التي صرحت بأن جيفري إبستين كان يجبرها وهي في عمر 17 عامًا على أن تقوم بممارسة الرذيلة مع أصدقائه، ومنهم الأمير أندرو.

ومن تداعيات تلك الكارثة على القصر الملكي البريطاني، تجريد الأمير أندرو من واجباته العامة كأمير، وإخراج مكتبه من قصر باكنغهام. وبحسب صحيفة ”سي إن إن“ الأمريكية، فإن شركات كثيرة على خلفية أزمة الأمير أندرو الأخيرة، قررت قطع علاقتها معه مثل شركة KPMG للمحاسبة، وشركة AstraZeneca للأدوية وشركة Cisco للاتصالات والمعلومات.

وانزعج أفراد العائلة المالكة من اختيار الأميرة بياتريس وخطيبها إيدو مابيلي موززي لمكان إقامة حفل الخطوبة، وأعربوا عن أن الوقت والمكان غير ملائمين للظروف الحساسة التي تمر بها عائلتها، وفي النهاية قررت الأميرة وخطيبها الأخذ بالنصيحة وإلغاء حفل الخطبة.

يذكر أن القصر الملكي أعلن منذ 3 أشهر خطبة الأميرة بياتريس لرجل الأعمال الملياردير إدواردو مابيلي موززي، 34 عامًا، صاحب أكبر شركات عقارية في إيطاليا، وذُكر أن الزفاف سيتم في عام 2020 وقد أهداها موززي خاتمًا من الألماس بوزن 3.5 قيراط وتتراوح قيمته من 75 إلى 100 ألف دولار.

وبياتريس هي الحفيدة التاسعة في ترتيب ولاية العرش للملكة إليزابيث، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.