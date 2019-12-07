الفيلم الكولومبي ”وادي الأرواح“ يفوز بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

فاز الفيلم الكولومبي ”وادي الأرواح“ بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش؛ الذي أعلن جوائزه مساء اليوم السبت.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة للفيلمين الصيني ”صورة من الفسيفساء“ والسعودي ”آخر زيارة“.
كما ذهبت جائزة أفضل دور نسائي مناصفة للممثلتين نيكولا بيرلي وروكسان سكريمشو بطلتي فيلم ”لين ولوسي“.
وحصل الممثل الأسترالي توبي والاس، على جائزة أفضل دور رجالي عن دوره في فيلم (بيبي تيث). ولم يكن الممثل حاضرًا وتسلم الجائزة بدلًا منه الممثل الأسترالي بن ميندلسون.
وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى المخرج التونسي علاء الدين سليم عن فيلمه ”طلامس“.