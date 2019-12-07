الفيلم الكولومبي ”وادي الأرواح“ يفوز بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

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فاز الفيلم الكولومبي ”وادي الأرواح“ بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش؛ الذي أعلن جوائزه مساء اليوم السبت. وذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة للفيلمين الصيني ”صورة من الفسيفساء“ والسعودي ”آخر زيارة“. كما ذهبت جائزة أفضل دور نسائي مناصفة للممثلتين نيكولا بيرلي وروكسان سكريمشو بطلتي فيلم ”لين ولوسي“. وحصل الممثل الأسترالي توبي والاس، على…