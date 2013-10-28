صور.. عزاء والد النجم أحمد عز يجمع نجوم الفن والكرة

إرم- (خاص) من شوقي عصام

القاهرة- حضر عزاء والد النجم أحمد عز عدد كبير من نجوم السينما والدراما الذي اختفوا عن الأنظار في الأسابيع الماضية إما لتركيزهم في أعمال فنية سيقدموها في شهر رمضان 2014 أو لعدم رغبتهم في إبداء آراء عن الأوضاع السياسية فتحسب عليهم.

أقيم العزاء في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس ظهر فيه عز حزينا على فراق والده الذي توفي بعد صراع مع المرض, ما جعل عز يتغيب في الفترة الأخيرة خارج مصر في رحلات علاج أبيه.