صور.. عزاء والد النجم أحمد عز يجمع نجوم الفن والكرة

إرم- (خاص) من شوقي عصام
القاهرة- حضر عزاء والد النجم أحمد عز عدد كبير من نجوم السينما والدراما الذي اختفوا عن الأنظار في الأسابيع الماضية إما لتركيزهم في أعمال فنية سيقدموها في شهر رمضان 2014 أو لعدم رغبتهم في إبداء آراء عن الأوضاع السياسية فتحسب عليهم.
أقيم العزاء في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس ظهر فيه عز حزينا على فراق والده الذي توفي بعد صراع مع المرض, ما جعل عز يتغيب في الفترة الأخيرة خارج مصر في رحلات علاج أبيه.
وكان على رأس الحضور النجم أحمد السقا الذي ظهر بشوارب تجهيزا لدخوله تصوير الجزء الثاني من فيلم الجزيرة, وظهرت النجمة غادة عادل مع زوجها المخرج مجدي الهواري والنجمة يسرا التي حضرت بصحبة المطربة المغربية جنات .
حضر أيضا كريم عبدالعزيز، وشريف منير، ومحمد حسن رمزي، ووائل عبدالله، ومحمد العدل، ومدحت العدل، وهشام عبدالخالق، ومحمد عادل إمام، وخالد صالح، وصلاح عبدالله, ومن الفنانات حضرت دلال عبدالعزيز، ومايا دياب، ونهال عنبر، وشيري عادل، وداليا البحيري، ومريم أمين وهبة الأباصيري.
كما شهد العزاء حضورَ عدد من نجوم الكرة منهم عماد متعب، ومحمد شوقي، بالإضافه إلى عدد من رجال الأعمال منهم محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي، وخالد عزازي، وأحمد أبوهشيمة صاحب مصانع الحديد.