”سمرات موسم الرياض“ تعيد طلال سلامة للحفلات الغنائية بعد غياب (فيديو وصور )

عاد الفنان السعودي طلال سلامة، لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب استمر فترة طويلة عن جمهوره، حيث افتتح جلسات سمرات موسم الرياض التي تُقام في متنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية ضمن فعاليات موسم الرياض، وشاركه الجلسة فنان العرب محمد عبده.

وجاءت الجلسة الفنية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ تم تجهيز المنطقة بشكل يستهوي عشاق السمر والمناطق الصحراوية، وقدم الثنائي محمد عبده وطلال سلامة باقة من أجمل أغنياتهما التي يعشقها محبو الفن الجميل.

وتأتي عودة طلال سلامة للحفلات بعد أن غاب عن جمهوره ومتابعيه خلال الفترة الماضية بسبب صدمته بوفاة ابنه أحمد 18 عامًا وبعدها دخل في أزمة نفسية أثرت على حالته الصحية، إذ انطوى بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام، ليتعرض بعدها إلى وعكة صحية أُدخل على أثرها للعناية المركزة، وألزمته البقاء في المستشفى لوقت طويل، ولكنه سرعان ما تجاوز الأزمة.

وقال طلال سلامة تعليقًا على مشاركته في موسم الرياض ”أهنئكم بهذا الموسم العظيم وأهنئ المستشار تركي آل الشيخ، وأتمنى له العودة من رحلة مرضه بالخير وأشكر أبو فواز الأستاذ سالم الهندي، وأبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين على مرور خمس سنوات على ذكرى البيعة وأهنئكم بفوز منتخبنا الوطني“.

الفنان #طلال_سلامة:

أشكر معالي المستشار @Turki_alalshikh

إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة ولـ #روتانا والأستاذ @salhendi

على هذه المجهودات العظيمة..

ولا يفوتني تهنئة مولاي خادم الحرمين وولي عهده بذكرى البيعة الخامسة..#طلال_سلامة_سمرات_الرياض

@SalamaWas pic.twitter.com/x1Car9FgNp — روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 6, 2019

واستهل طلال سلامة حفله الغنائي بأداء أغنية ”التفت لي يا هوى“، وسط تفاعل جماهيري كبير، تبعها بأغاني ”رقيق المشاعر، مجبور أنا أعيش، في سحابة“، كما استعاد مع الجمهور ذكريات رائعة بأغنية ”راضيناك“ وهي من أوائل وأشهر أعماله، من كلمات علي الفضلي وألحان يعقوب الخبيزي.

#فيديو

الفنان #طلال_سلامة يستعيد ذكريات رائعة مع الجمهور بأغنية (راضيناك) مع الجمهور من أوائل وأشهر أعماله، من كلمات: علي الفضلي وألحان: يعقوب الخبيزي.#طلال_سلامة_سمرات_الرياض

@SalamaWas pic.twitter.com/ITPVXPgnwd — روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 6, 2019

وتأخذ ”سمرات موسم الرياض“ الحضور إلى رحلة من الغناء الأصيل، في أجواء مميزة وراقية، لتشكل الجانب الفني والطربي لموسم الرياض الترفيهي، الذي جذب أنظار العالم.