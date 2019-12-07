مهرجان مراكش يكرم النجم الأمريكي روبيرت ريدفورد

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كرّم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ18، مساء الجمعة، الممثل والمخرج الأميركي روبرت ريدفورد. واستلم ريدفورد درع التكريم تقديراً لمسيرته المميزة في عالم السينما والتمثيل وإنجازاته المختلفة والاستثنائية. وعبّر النجم الأمريكي والذي حظي باستقبال جماهيري كبير عندما صعد المسرح، عن بالغ سعادته بالتكريم. ونقلت إدارة المهرجان في وقت سابق عن ريدفورد قوله، بخصوص هذا…