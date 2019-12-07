مهرجان مراكش يكرم النجم الأمريكي روبيرت ريدفورد

كرّم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ18، مساء الجمعة، الممثل والمخرج الأميركي روبرت ريدفورد.
واستلم ريدفورد درع التكريم تقديراً لمسيرته المميزة في عالم السينما والتمثيل وإنجازاته المختلفة والاستثنائية.
وعبّر النجم الأمريكي والذي حظي باستقبال جماهيري كبير عندما صعد المسرح، عن بالغ سعادته بالتكريم.
ونقلت إدارة المهرجان في وقت سابق عن ريدفورد قوله، بخصوص هذا التكريم: ”إنه لشرف كبير أن أُدعى إلى مراكش للقاء مؤلفين وفنانين آخرين سيتبادلون فيما بينهم فرادة صوت كل منهم وكذلك وجهات نظرهم. أتقدم بالشكر إلى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على هذه المبادرة الكريمة“.
وحظيت أعمال النجم الأمريكي ومبادراته طيلة مساره المهني بنجاح باهر كمخرج ومنتج وممثل.
وطوال حياته المهنية، كان لروبرت ريدفورد تأثير عميق على السينما، إذ يعد أحد أشهر نجوم ”هوليود“.