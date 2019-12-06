برنامج سعودي شهير يواجه اتهامات بفبركة حلقاته بعد لقاء مثير للجدل مع مذيعة ”إم بي سي“

يواجه برنامج حواري سعودي شهير، اتهامات جديدة بفبركة حلقاته التي تستقطب نسب مشاهدة عالية، بعد بث حلقة مثيرة للجدل، كانت الضيفة فيها مذيعة معروفة في قناة ”إم بي سي“، وانتهت بانسحابها دون إكمال اللقاء.

واعتاد مشاهدو حلقات برنامج ”مع التوم“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي محمد التوم على قناة عبر موقع ”يوتيوب“، على أسئلة محرجة أحيانًا وجريئة في أحيان أخرى، وسط جدل يرافق الكثير من تلك الحلقات التي تستضيف إعلاميين ورجال دين ونجوم رياضة ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اتهامات الفبركة والاتفاق المسبق مع الضيوف حضرت بعد آخر حلقة بثها البرنامج.

وساد اعتقاد أن المذيعة السعودية الشابة، هدى محمد الخريّف، ستلجأ للقضاء بعد استضافتها في ”مع التوم“ قبل نحو أسبوع، إذ انسحبت قبل انتهاء المقابلة معها غاضبة، وهددت باللجوء للقضاء بالفعل.

لكن مقدم البرنامج نشر الحلقة كاملة، كما لو أن اللقاء انتهى بصورة طبيعية، ما أثار شكوكًا لدى عدد من متابعيه بأن الجدل الذي رافق الحلقة تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشكل مسبق.

وقال التوم لضيفته إنه يحضر لها هدية، قبل أن يدخل شخص إلى الأستوديو بدا أن هدى لا تريد رؤيته، لتبدأ بانتقاد مقدم البرنامج وتهدده بتقديم شكوى رسمية ضده لو كشف وجه هذا الشخص الذي تم إخفاء حديثه خلال الجدل الذي دار.

وبينما كان التوم يوضح للضيفة أنه يحاول الصلح بينها وبين الشخص مجهول الهوية، واصلت هي انتقاداتها قبل أن تترك الأستوديو وتغادر.

وأثار بث اللقاء كاملًا، على الرغم من إخفاء وجه الضيف الذي تردد أنه طليق المذيعة السعودية على حد قول بعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات بفبركة الجدل الذي حصل، لا سيما وأن المذيعة الخريّف لم تعلق على بث اللقاء كاملًا.

غضب مذيعة MBC هدى محمد بسبب دخول طليقها فجأة في لقاء ببرنامج مع التوم pic.twitter.com/Xq1InoWH7f — سعودي +aj (@Eysh_Ellyy) December 1, 2019

الإعلامية السعودية هدى محمد الخريّف مذيعة قناة MBC فاجأوها وادخلوا طليقها عليها في الاستوديو . pic.twitter.com/axQZF0HCih — بسمه بنت بدر (@7BZsXlV6S43ENJa) December 4, 2019

وشوهدت الحلقة ومقطع الفيديو الذي دار فيه الجدل بنهايتها، مئات آلاف المرات، فيما انهالت آلاف الردود على الإعلامي التوم الذي انتقد كثيرون أسلوبه في إدارة الحوار، واتهموه بالتدخل في الحياة الشخصية لضيفته دون موافقتها المسبقة، لكن اتهامات الفبركة حضرت أيضًا.

لا استبعد افتعال هذا الحدث بالاتفاق مع الضيفة وخصوصاً انه في صالحها بأن تظهر بشخصية قوية تمسح بها التوم الخالي من الإحساس أصلاً و لو دققنا لوجدنا كل الأطراف مستفيدة حسب تركبيتها النفسية. https://t.co/TDLddW2c7q — ???? ابو يوسف (@abdulmorad4453) December 4, 2019

طيب ، هاللي يطلعون مع محمد التوم ويشوفون اسلوبه الخايس واسئلته واعداده الزبالة ما يقولون لا خلاص ماراح نروح ؟ هل مثلا انت بتقنع نفسك وتقول انا اقدر اتحمل الاسئلة المحرجة والأمور الشخصية ؟ لكن اللي يصير باللقاء عكس كل اللي قلته تمامًا ! مدري وش هالإذلال النفسي اللي تحطون نفسكم فيه — سليمان|ابو غادة (@sli10_) December 5, 2019

ويقول مدونون سعوديون: إن الجدل الذي رافق حلقة البرنامج الأخيرة متفق عليه، بهدف جذب نسب أكبر من المشاهدات واستقطاب الأضواء لتحقيق مزيدٍ من الشهرة والمتابعين للمشاركين فيه.

#محمد_التوم شخص بلا هدف

اشتهر بعمله لبرامج تافهه غير مفيده للمجتمع

اتفاقيات تتم مع الضيوف لزيادة عدد المتابعين

الا يعي هذا الشخص ان هذا الجيل لا تمر عليه هذه السخافات — khaled alkhaldi ???????? (@doom_0013) December 4, 2019

من جدك انت ترا كلهم متفقين والله بطلوهم — Abdallh Ali (@milanBig3) December 3, 2019

ولم ترد المذيعة هدى الخريّف على تلك الاتهامات، لكن مقدم البرنامج، محمد التوم، قال في أحد ردوده على سيل الانتقادات التي وجهت له ”هل يعقل أنني أنشر مقطع والضيف مو راضي؟ حاول تشغل مخك تكفى“.

هل يعقل اني انشر مقطع والضيف مو راضي؟ حاول تشغل مخك تكفى. — محمد التوم (@mohammed2_al) December 5, 2019

وقال في رد آخر يدعم تلك الاتهامات فيما يبدو ”..من قالك إنني دخلت في خصوصيات الضيفة؟ ثانيًا هل تعلم أن الشخص الذي دخل على ضيفتي العزيزة هو شخصية عادية وكان يبي يستسمح منها فقط، ولا بينهم اي قرابه“ والخلاف الي بينهم عادي جداً جداً بس انتم كبرتوه“.

مع اني ماارد على الاسماء الوهمية بس عجبني سؤالك.

اولاً لاتكون "غبي" مثل الباقين ،من قالك اني دخلت في خصوصيات الضيفة؟

ثانياً هل تعلم ان الشخص الي دخل على ضيفتي العزيزة هو شخصية عادية وكان يبي يستسمح منها فقط ، ولابينهم اي قرابه"

والخلاف الي بينهم عادي جداً جداً بس انتم كبرتوه. — محمد التوم (@mohammed2_al) December 5, 2019

ولم يتسنَ لـ ”إرم نيوز“ الحصول على تعقيب من الإعلاميين السعوديين حول الاتهامات التي وجهت ضدهما بالاتفاق المسبق على ما دار في الحلقة من جدل، بينما يستعد التوم لبث حلقة جديدة مع ضيف جديد في برنامج ينقسم السعوديون في نظرتهم له، لكنه يستقطب نسب مشاهدة عالية.