الرشوة.. تهمة جديدة تلاحق المغني الأمريكي آر كيلي

تلاحق تهمة الرشوة المغني الأمريكي ”آر كيلي“، جنبًا إلى جنب مع قائمة الاتهامات الطويلة التي يواجهها بالفعل.

ويواجه مغني الراب الأمريكي، تهمة الرشوة بغرض تزوير الهوية الشخصية لحبيبته المغنية ”آليا“، حتى يتمكن من الزواج منها العام 1994.

وحسبما جاء في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجه المدعون الفيدراليون في مدينة بروكلين في نيويورك، أمس الخميس، تهمة الرشوة لآر كيلي (52 عامًا).

ويزعم المدعون، رشوة المغني لموظف حكومي من ولاية إلينوي، من أجل الحصول على هوية شخصية مزورة لـ ”آليا“، لتذكر فيها أنها تبلغ من العمر 18 عامًا، بينما كان عمرها آنذاك 15 عامًا، وذلك حتى يتمكن من الحصول على رخصة للزواج منها، والتي تتطلب أن يكون عمرها 18 عامًا فما فوق.

وبعد عملية التزوير، تزوج ”آر كيلي“ بالفعل من ”آليا“، في 31 آب/أغسطس العام 1994، وكان عمره آنذاك 27 عامًا، دون أن تخبر آليا والديها بشأن زواجها، إلا أن والديها أبطلا الزواج في العام التالي.

و“آليا“ ممثلة ونجمة بوب شهيرة، لقيت مصرعها العام 2001 في حادث تحطم طائرة.

وعلى الرغم من التهم الموجهة للمغني الأمريكي، إلا أن محاميه ”ستيفن غرينبرغ“، ادعى أن موكله لم يكن لديه أدنى فكرة أن آليا كانت دون السن القانونية وقت زواجهما.

إلا أن ادعاء المحامي يتناقض مع مزاعم ”ديمتريوس سميث“، مدير الأعمال السابق لكيلي، والذي أخبر منتجي فيلم المغني الوثائقي ”سيرفايفنغ آر كيلي“، بأنه ساعد في عملية الحصول على البطاقة المزورة.

يُذكر أن زواج كيلي وآليا حدث فجأة وكان قصيرًا، كما أن آليا كانت دائمًا تبدو قلقة وخائفة طوال هذه الفترة.

وتنضم تهمة الرشوة إلى قائمة الاتهامات الطويلة التي تلاحق المغني الأمريكي، حيث تم توجيه ما يصل إلى 13 اتهامًا إليه تتمثل بارتكاب جرائم جنسية، تتنوع بين الاغتصاب والاستغلال الجنسي لقاصرات.

وتم اعتقال كيلي في تموز/يوليو الماضي، في شيكاغو دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في أيلول/سبتمبر من العام المقبل، ولكن ليس واضحًا بشأن أي قضية بالضبط، أم أنه سيتم دمج جميع القضايا والحكم فيها في آن واحد.