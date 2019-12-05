بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية خلال عرض مسرحية ”لوكاندة الأوباش“ بالرياض (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة، لوعكة صحية شديدة، خلال عرض مسرحية ”لوكاندة الأوباش“ والتي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت بدرية طلبة في فيديو نشر عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، وشاركه عدد من الفنانين من بينهم منى فاروق، مستلقاة على سرير ويقوم أحد الأطباء بتركيب عدة محاليل طبية كمحاولة لتسكين الألم حتى تستطيع استكمال عرض المسرحية، ونقلها للمستشفى بعد ذلك.

وكشفت الفنانة منى فاروق، أن زميلتها بدرية طلبة تعاني من آلام في الكلى، وطالبت جمهورها بالدعاء لها قائلة: ”علشان تعرفوا الفنانين بيتعبوا قد إيه، هي مركبة محاليل دلوقتي وتعبانة وبيتعملها ميكب، علشان تنزل عرض موسم الرياض“.

وتابعت: ”أنا كان لازم أنزل الفيديو ده حتى لو هتزعلي مني يا أحلى بدرية في الدنيا وربنا يقومك بألف سلامة يا حبيبتي وربنا يحميكي ويحفظك من كل شر“.

وتضم مسرحية “لوكاندة الأوباش” النجوم مايا دياب، وحسن الرداد، وهالة فاخر، وماجد المصري، وحمدي الميرغني، وسعد الصغير، وبدرية طلبه، وأوس أوس، وحسن عبدالفتاح.

والمسرحية من تأليف محمد عز وأحمد فوزي، ألحان حسن إش إش، ديكور محمود سامي، استعراضات مصطفى حجاج، وإخراج أشرف زكي.