شاهد.. ترامب وميلانيا في موقف محرج أمام داوننغ ستريت‎‎ (فيديو)

أمضى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عدة دقائق واقفين في الشارع أمام مبنى رقم 10 داوننغ ستريت؛ في موقف محرج وذلك بسبب خطأ بروتكولي.

وكان الزوجان قد غادرا سيارتهما قبل الوقت المحدد لنزولهما، ليتركا واقفين في البرد، قبيل لقاء رئيس الوزراء البريطاني وقادة العالم، وفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي وصل في وقت مماثل، وهو يودع السيدة الأولى قبل أن يشق طريقه نحو الباب.

ووقف ترامب وزوجته بصمت في انتظار الضوء الأخضر للاقتراب من الباب رقم 10، وخلال هذا الوقت يمكن سماع موسيقى عيد الميلاد بينما يلتقط المصورون صورًا له، ثم تم استدعاء ترامب إلى الأمام ليقترب بسرعة من باب المبنى رقم 10 قبل الدخول على عجل.

وتعليقًا على ذلك، كتب الصحفي البريطاني، روبرت بيستون مازحًا على ”تويتر“: ”كان دونالد ترامب عالقًا في البرد القارس في داوننغ ستريت لمدة خمس دقائق، لست متأكدًا من أنه سيشعر بالارتعاش“.

وخلال زيارته، تم الحديث مع دونالد ترامب عن انتخابات ديسمبر المقبل وأفكاره بشأن المرشحين، حيث اشتبك من قبل مع الزعيم العمالي جيريمي كوربين.

وردًا على سؤال حول الانتخابات المقبلة، قال ترامب اليوم: ”ليس لدي أي أفكار بشأن ذلك، ستكون انتخابات مهمة للغاية لهذه الدولة العظيمة، لكن ليس لدي أي أفكار بشأنها“.

وكان جيريمي كوربين قد اتهم رئيس الوزراء بوريس جونسون باستمرار بالتحضير لبيع الخدمات الصحية الوطنية NHS إلى الولايات المتحدة لصالح صفقة تجارية جيدة.

ومع ذلك نفى بوريس جونسون مرارًا هذه الادعاءات، وأصر على أن هذه الخدمات ليست للبيع.

وخلال مؤتمر صحفي هذا الصباح في لندن؛ وبخ الرئيس ترامب هذه الاقتراحات، وأصر على أنه ليس لديه فكرة ”من أين بدأت هذه الشائعات“.

وسيحتفل كل من بوريس جونسون ودونالد ترامب و 27 آخرين من قادة الناتو بمرور 70 عامًا على التحالف المثير للجدل، بالإضافة إلى مناقشة التوترات السياسية الحالية.