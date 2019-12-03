هذه شروط هند القحطاني مقابل ظهورها عبر قناة فضائية (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية، هند القحطاني، الجدل مجددًا من خلال فيديو نشرته عبر قناتها في ”انستغرام“، اشترطت فيه الحصول على مبلغ 200 ألف دولار، مقابل ظهورها عبر قناة فضائية للحديث عن الشائعات التي تدور حولها.

وقالت القحطاني في الفيديو: ”أنا رقم واحد في الخليج وأكاد أكون في الوطن العربي، التي قيل بحقها إشاعات، ولن أصرح أو أوضح تلك الإشاعات إلا في حالة واحدة، وهي إذا عرض عليّ من قبل قناة فضائية رسمية معترف فيها ومشهورة على نطاق واسع، مبلغ 200 ألف دولار ”.

وأردفت في معرض شروطها: ”يجب أن تكون هذه القناة تابعة للسعودية أو الكويت أو الإمارات، وبغير هذين الشرطين لن أصرح بشيء“.

وهند القحطاني كانت تعمل مدرسة بالسعودية قبل أن تنتقل للإقامة في أمريكا.

وظهرت القحطاني في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، آخرها وهي ترقص مرتدية شورتًا قصيرًا، كما ظهرت في فيديو دعت السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن بالحجاب.