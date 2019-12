هذه شروط هند القحطاني مقابل ظهورها عبر قناة فضائية (فيديو)

View this post on Instagram

في خضم تهافت القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية للحصول على تصريحات من الناشطة السعودية المثيرة للجدل #هند_القحطاني، الأخيرة تستغل تزاحم تلك الجهات وتضع شروطا للإطلالة عبر منصاتهم والتحدث عن حياتها، إذ وضعت مبلغا خياليا كأجر مادي، كما اشترطت بأن تكون تلك القناة مشهورة وذات صيت واسع محليا ودوليا، وبالتحديد #السعودية و#الكويت و#الإمارات، حسب ما قالت القحطاني في مقطع مصور لها على حسابها الخاص "#سناب شات". . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #سعوديات #مشاهير #أخبار_مشاهير #ترند #فيديوهات #الرياض #جدة #video #trend #news #saudi #riyadh #jeddah