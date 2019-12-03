شاهد آخر ظهور للمطرب شعبان عبدالرحيم قبل وفاته (فيديو)

غيّب الموت المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم عن عمر ناهز 62 عامًا داخل مستشفى المعادي العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، عقب عودته من الرياض، إذْ أُصيب بالتهاب رئوي حاد.

وأكد نجل شعبان عبدالرحيم الأصغر خبر الوفاة لـ“إرم نيوز“ بالقول: ”أبويا مات“، ثم دخل في حالة بكاء هستيري.

وشهدت فعاليات ”موسم الرياض“ في المملكة العربية السعودية آخر ظهور للمطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، حيث ظهر جالسًا على كرسي ”متحرك“، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه الذي ألزمه الكرسي المتحرك.

ولاحقًا، كشف شعبان عبد الرحيم عن سبب غنائه جالسًا على كرسي خلال الحفل، مؤكدًا أن السبب الرئيس معاناته من كسر وتركيب مسامير بقدمه.

وأوضح شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”كل يوم“ المذاع على قناة on e مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هيئة الترفيه بالسعودية طلبت منه القدوم والغناء ضمن حفلات موسم الرياض ولكنه رفض بسبب كسر بقدمه، قائلًا ”اتصلوا بيا قولتلهم رجلي مكسورة ومركب مسامير، فقالولي تعال غني وهنجبلك كرسي تقعد عليه“.

وولد شعبان عبدالرحيم في حي الشرابية بالقاهرة واسمه الحقيقي ”قاسم“ ولكنه اختار اسم ”شعبان“ بالوسط الفني نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، ومن أشهر أغانيه ”أنا بكره إسرائيل“.