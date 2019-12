الكويتية عهود العنزي ”تستفز“ البحرينيين.. وهذا ما قالته في رسالة اعتذار (فيديو)

View this post on Instagram

أثارت الكويتية عهود العنزي، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو لها، يتضمن ردة فعلها على خسارة المنتخب الكويتي مع نظيره البحريني أمس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي شهدت إقصاء المنتخب الكويتي. وأظهر مقطع الفيديو، عهود وهي تسأل ليرد عليه بعض الحاضرين بـ“البحرين“، فجاء تعليقها ”ألعنه“. وبعد الضجة التي أحدثها هذا التصرف ظهرت عهود في مقطع فيديو جديد؛ قدمت فيه اعتذارها للجمهور البحريني، معلنة أنها لم تقصد الإساءة أبدا لأشقائها، واستغربت من الضجة المثارة بشأنها. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #البحرين #الكويت #فاشينيستا #مشاهير #أخبار_مشاهير #جمال #فاشن #فيديوهات #kuwait #trend #news #bahrain #videos