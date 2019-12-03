الكويتية عهود العنزي ”تستفز“ البحرينيين.. وهذا ما قالته في رسالة اعتذار (فيديو)

أثارت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، استياء وراد مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بعد تسريب مقطع فيديو لها، يوثق ردة فعلها على إقصاء المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني أمس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من ”خليجي 24“.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع ”تويتر“، عهود العنزي، وهي تستفسر فيما يبدو عن من سجل الهدف؟ ليرد عليها بعض الحاضرين بـ“البحرين“، فكان تعليقها ”ألعنه“.
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أثارت الكويتية عهود العنزي، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو لها، يتضمن ردة فعلها على خسارة المنتخب الكويتي مع نظيره البحريني أمس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي شهدت إقصاء المنتخب الكويتي. وأظهر مقطع الفيديو، عهود وهي تسأل ليرد عليه بعض الحاضرين بـ“البحرين“، فجاء تعليقها ”ألعنه“. وبعد الضجة التي أحدثها هذا التصرف ظهرت عهود في مقطع فيديو جديد؛ قدمت فيه اعتذارها للجمهور البحريني، معلنة أنها لم تقصد الإساءة أبدا لأشقائها، واستغربت من الضجة المثارة بشأنها. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #البحرين #الكويت #فاشينيستا #مشاهير #أخبار_مشاهير #جمال #فاشن #فيديوهات #kuwait #trend #news #bahrain #videos
وبعد الضجة التي أحدثها هذا التصرف؛ ظهرت عهود في مقطع فيديو جديد نشرته اليوم؛ قدمت فيه اعتذارها للجمهور البحريني، معلنة أنها ”لم تقصد الإساءة أبدا لأشقائها“، واستغربت من الضجة المثارة حول هذا الموضوع.
وقالت عهود؛ ”أولا أقدم اعتذاري للبحرينيين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المبارات.. وهذا حماس فقط“.
واعتبرت أن البعض أخذ ردة فعلها بـ“حساسية“، مؤكدة أنها تابعت المباراة وهنأت البحرين على الفوز لأنها تعتبر أن الكويت والبحرين ”شعب واحد“. معربة عن أسفها وطالبت الجميع بـ“التحلي بالروح الرياضية“.
واستغربت الفاشينيستا الكويتية ممن أسمتهم ”المتصيدين“ الذين يحاولون الإساءة إلي شخص بمجرد أن يتكلم أو تصدر منه كلمة.