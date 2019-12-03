”خادمة“ هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

تفاجأ رامي عزالدين، الأخ الأصغر للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، والوريث الشرعي له بحسب القانون، بإخفاء سيارتين كانتا ضمن أملاك أخيه هيثم، حيث اكتشف ذلك خلال تسلمه ”الإرث“ الشرعي له.

وقال بلال عبد الغني، المحامي الخاص برامي عزالدين، في بيان له، إن السيارة الأولى من نوع ”مرسيدس“ والثانية نوعها ”رينو“، وعند تسليم التركة كاملة تم اكتشاف اختفاء السيارتين المذكورتين.

وأكد المحامي المصري أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الواقعة لإعادة السيارتين، موضحًا أنه بالتحريات تبين أن ”المرسيدس“ اختفت منذ 3 سنوات وتتواجد ضمن السيارات المسروقة بقسم الدقي في حجز العربيات، منوهًا أنه سيتجه لقسم الشرطة للاستعلام عنها.

وأردف قائلًا أن السيارة الثانية ”الرينو“ استولت عليها ”الخادمة“ التي كانت تتردد على منزل الفنان الراحل، وأنها بعد وفاته أخذتها وفرت بها هاربة برفقة أحد الأشخاص، وهو ما سيتم إثباته في محضر رسمي خلال الأيام المقبلة لاستعادة السيارة.

ونوه أنه سلّم رامي عز الدين باقي الميراث الذي حددته النيابة والمحكمة، وهو شقة في المهندسين خاصة بالفنان الراحل، وأخرى بشارع الهرم ومبلغ قدره 300 ألف جنيه في أحد البنوك ومبلغ آخر قدره 200 ألف مقدار وثيقة تأمين.

ومن المعروف أن الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشؤون الأسرة أصدرت شهادة وفاة وإعلام وراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، بناء على طلب تقدم به أخوه من الأم رامي عز الدين عبدالله.

وقالت المحكمة إنه تحقق بوفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ 7 نوفمبر 2019 وانحصر الإرث الشرعي في أخيه لأمه رامي عز الدين، موضحة في بيانها أن الأخير يستحق سدس تركة المتوفى فرضًا والباقي تعصيبًا، لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.

وتم الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس 7 نوفمبر الماضي، إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم اكتشاف الوفاة بعدما تقدمت خطيبته ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر، والذي بدوره أخطر مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب.