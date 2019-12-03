بعد أزمة الفيديوهات.. الراقصة جوهرة تخرج عن صمتها وتحذر الجمهور

خرجت الراقصة الروسية ”جوهرة”، عن صمتها بعد ساعات من شائعة القبض عليها، مساء أمس الاثنين، لظهورها في فيديوهات مثيرة مسربة لها، تتضمنه من إيحاءات جنسية برفقه زوجها الشاب ”خالد“.

في هذا السياق، حذرت ”جوهرة“، متابعيها من انتحال شخصيتها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، وتداول صفحات تحمل اسمها، مؤكدة أنها ليست لها علاقة نهائياً بتلك الصفحات المنتشرة وأنها لا تمتلك حساب شخصي على السوشيال ميديا عبر ”انستغرام“.

وقالت الراقصة الروسية عبر خاصية الاستوري بـ“اسنتغرام“ :“لا يوجد لدي صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ وغير مسؤولة عن تداول أخبار غير حقيقة أو أي تصريح على لساني من صفحات تزعم اسمي بشكل مزيف، أنا لا أمتلك إلا حساب الانستغرام الموثق فقط“.

على الجانب الآخر نفت مصادر أمنية في مصر القبض على الراقصة الروسية ”جوهرة”، وزوجها الشاب ”خالد“ الذي ظهر معها في الفيديوهات المسربة مؤخرًا، والتي أثارت الجدل والانتقادات لما تضمنته من جرأة وإيحاءات جنسية لهما في غرفة نومهما.

وقالت المصادر في تصريحات سابق لـ“إرم نيوز“، إن الأخبار المتداولة بشأن القبض على الراقصة الروسية، إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ“جوهرة“، من قبل مباحث الآداب بوزارة الداخلية غير صحيحة، في الوقت الذي تحدثت فيه المصادر أيضًا، عن عدم وجود أي قرار نيابي لضبطها وإحضارها في هذا الصدد.

وأكدت المصادر أنه حال صدور قرار بالضبط والإحضار سيتم تنفيذه، سواء كانت الراقصة داخل مصر، أو خارج البلاد.

وتأتي حالة الجدل، بعد نشر وتسريب فيديوهات تظهر فيها الراقصة جوهرة في أوضاع مخلة مع شاب يدعى خالد، قد أثارت الجدل والغضب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر بعدها الشاب وقال إنه متزوج من الراقصة، وإن هاتفه المحمول سرق منذ فترة وفوجئ بانتشار الفيديوهات التي سجلها معها للذكرى كزوجين.