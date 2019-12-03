أعاد دراسة الثانوية 3 مرات.. الأمير خالد الفيصل يكشف أسرارًا عن حياته الشخصية (فيديو)

كشف الأمير السعودي، خالد الفيصل، مساء الاثنين، أسراراً وتفاصيل عديدة عن حياته الشخصية وعلاقته بعائلته في حديث تلفزيوني نادر عرج فيه على علاقة غير معروفة بينه وبين كرة القدم ومحطات أخرى في حياته.

وحلَّ الأمير خالد ضيفاً على برنامج ”في الصورة“ الحواري الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، ليبوح ببعض أسراره تارةً، ويوضح بعض الحوادث التي عايشها تارةً أخرى، ويروي جانباً من حياته التي تمتد على مدى 79 عاماً.

وكشف الأمير الفيصل أنه شاهد والده الملك فيصل اول مرة، وهو بعمر الست سنوات، إذ أن والدته انفصلت عن والده وهو بعمر السنتين، لتأخذه معها إلى مقر إقامتها الجديد في الأحساء، وهناك انتظر نحو أربع سنوات ليرى الملك فيصل عندما حضر برفقة والده الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لزيارة المنطقة.

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صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يتذكر اللقاء الأول مع الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/rs5ta8feYC — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

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صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يحكي قصة اختبار الملك عبدالعزيز له.. ما السؤال الصعب الذي طرحه عليه أمام والده الملك فيصل؟ وكيف أجاب عليه؟ #خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/t08lGXR6BS — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

ووصف الأمير الفيصل والده، بالرجل العظيم في كل شيء، مشيراً لصفة كثرة الصمت التي عُرف بها ثالث حكام المملكة العربية السعودية.

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الأمير #خالد_الفيصل يتحدث عن "عظمة الصمت" عند الملك فيصل رحمه الله: كان رجلا عظيما في كل شيء..

لا يتحدث إلا عن شيء مهم جدا بالنسبة له وبالنسبة للمجتمع..

لا يتحدث عن الأشياء التافهة، ولا يستمع للأشياء التافهة.#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/UK06BVTEyB — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

وفي محطة غير معروفة عن الفيصل، كشف أنه أنهى الدراسة الثانوية في الطائف، ثم توجه للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أعادوه لدراسة المرحلة الثانوية كاملة من جديد وأنهاها بالفعل ليدخل الجامعة قبل أن يقرر الانتقال للدراسة في بريطانيا التي اشترطت بدورها عليه دراسة الثانوية مجدداً وهو ما فعله قبل أن يدخل لجامعة أكسفورد العريقة.

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صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يروي ما لا تعرفونه عن تاريخه كلاعب كرة قدم! ويكشف في ثنايا روايته: درست الثانوية العامة كاملة 3 مرات!!#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/9iCUduWjgI — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

وفي جوانب أخرى من حياته، كشف الفيصل أن والده لم يكن راضياً عن تركه للدراسة في أمريكا والانتقال إلى إنكلترا، لكن وقف بجانبه مجدداً بعد أن نجح في الاختبارات الثانوية ودخل لجامعة أكسفورد.

وروى الأمير فيصل محطات العمل الحكومية الطويلة التي هيمنت على القسم الأكبر من حياته، وبينها توليه إمارة منطقة عسير لـ 37 عاماً وقبلها عمله في مؤسسة رعاية الشباب ذات الطابع الرياضي.

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صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يروي:

الملك فهد أبلغني بإمارة عسير وقال "3 سنوات فقط".. فظللت فيها 37 عاما!#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/8yV2mT4hRh — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

وكشف الفيصل عن النظرة الدونية السائدة في الماضي عن عالم كرة القدم وأشخاصه، وكيف تطورت الرياض بشكل عام في المملكة، معرجاً على اقتراحه الذي تحقق بالفعل في إنشاء بطولة كرة قدم للمنتخبات الخليجية.

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صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل:

النظرة لكرة القدم كانت دونية لدرجة أن هناك من توقفوا عن زيارتي في منزلي بعد عملي في رعاية الشباب!#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/LzvD7KZn8x — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل:

وضعت نظاما للأندية، اشترطت فيه أن يكون للنادي الرياضي نشاطا ثقافيا واجتماعيا للحصول على دعم الدولة..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/uaxIL2qcuE — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

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صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يكشف للمديفر:

اقترحت فكرة #كأس_الخليج_العربي قبل استشارة الملك فيصل رحمه الله، وهذا ما كان منه بعدها!#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/YYEixYXllV — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

وفي اللقاء الطويل، كشف الأمير الفيصل عن علاقة خاصة تجمعه بعمه الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ بداية توليه العمل الرسمي في أول شبابه، واصفاً إياه بأنه قدوته.

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شاهد كيف لمعت عين الأمير #خالد_الفيصل وتهللت ملامح وجهه عند الحديث عن علاقته الوطيدة بالملك_سلمان: طربت عند سماع اسمه في العرضة فتجاوبت معها..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/DJbFGWsX3C — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

كما أجاب الفيصل على سؤال حول ما يقوله بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليرد بأنه يفخر بهن موضحاً ”أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحد من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم“.

صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل_في_الصورة:

أفخر بالأمير #محمد_بن_سلمان كواحد من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم.. pic.twitter.com/S1jW3R5vMg — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

ولم ينس الأمير التذكير بمقولته الشهيرة التي أطلقها في موسم الحج الماضي ”الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي“، وقال إن العلاقة التي تجمع الرياض وأبوظبي حالياً تشكل الخطوة الأولى للتكامل العربي.

صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل_في_الصورة:

التكامل السعودي الإماراتي هو الخطوة الأولى في مشروع التكامل العربي، ويجب على العرب اليوم أن يحولوا انتباههم للسعودية والإمارات والخليج العربي.. pic.twitter.com/Wgxq7cctHe — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

أمير النور والتنوير.. المثقف الذي يرى بالفكر، والشاعر الذي يرسم بالكلمة، والإداري الذي يعرف كيف يكتب معادلة النجاح.. صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/8oS7qhlCvJ — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

ويشغل الأمير الفيصل حالياً، أمير منطقة مكة المكرمة، وكان سابقاً وزيراً للتربية، كما أنه شاعر معروف، ويعد من أبرز النخب الثقافية في العالم العربية.